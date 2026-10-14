Un jurado de Miami determinó que Tyreek Hill fue responsable civilmente por dos episodios de agresión física contra su esposa, Lakeeta Vaccaro, y ordenó que el jugador de fútbol americano le pague USD 500.000 en concepto de daños compensatorios.
NFL: Tyreek Hill fue declarado responsable por violencia doméstica y deberá pagar USD 500.000
Un jurado de Miami consideró probado que el exjugador de los Chiefs y Dolphins agredió a su esposa en dos episodios. La NFL mantiene el caso bajo revisión.
La decisión llegó después de una semana de juicio y casi cuatro horas de deliberación. El jurado rechazó los otros ocho cargos incluidos en la demanda y tampoco concedió daños punitivos.
Dos episodios considerados probados
Uno de los hechos ocurrió el 10 de enero de 2024, después de una discusión vinculada con un acuerdo postnupcial.
Vaccaro declaró que Hill arrojó sus pertenencias, la empujó al suelo, la inmovilizó y ejerció presión sobre su cuello. Durante el juicio se incorporó una fotografía de una marca en la zona del pecho y el cuello y mensajes enviados a su madre al día siguiente.
El segundo episodio se produjo el 7 de abril de 2025, un día antes de que Vaccaro presentara la solicitud de divorcio.
Un incidente registrado por una cámara
Una cámara instalada en la vivienda registró parte de aquella discusión en Sunny Isles, Florida.
Durante su declaración, Hill reconoció haber empujado a Vaccaro contra una pared con una fuerza suficiente como para provocar un agujero.
También admitió que la amenazó con conseguir personas que pudieran hacerle daño, frase por la que dijo sentirse “profundamente avergonzado”.
Hill negó la mayoría de las acusaciones
El receptor rechazó el resto de los episodios relatados por su esposa y sostuvo que la demanda tenía motivaciones económicas.
Su defensa planteó que el proceso comenzó después de diferencias vinculadas con el reclamo de apoyo económico durante la separación.
La representación de Vaccaro había solicitado USD 8 millones en daños compensatorios, pero el jurado fijó finalmente la indemnización en USD 500.000.
Ocho cargos fueron rechazados
El jurado no consideró acreditadas otras denuncias de violencia doméstica continua, agresión e imposición intencional de angustia emocional.
Entre los hechos descartados estuvo una acusación según la cual Hill habría golpeado a Vaccaro durante un embarazo en instalaciones de ESPN, en Connecticut.
La resolución no establece responsabilidad penal, sino civil, y se limita a los dos episodios considerados probados durante el proceso.
La NFL mantiene abierto su análisis
El caso continúa siendo revisado por la NFL bajo su Política de Conducta Personal.
La liga puede aplicar sanciones de manera independiente del resultado de una causa civil o penal y confirmó que la situación permanece bajo evaluación.
Hill, de 32 años, se encuentra actualmente como agente libre después de ser liberado por los Miami Dolphins.
Su futuro deportivo
El jugador sufrió en septiembre de 2025 una grave lesión en la rodilla izquierda, con luxación y rotura de múltiples ligamentos.
Su representante, Drew Rosenhaus, sostuvo que podría estar en condiciones de volver a jugar en noviembre.
Antes del juicio, distintos equipos habían consultado por su situación mientras avanzaba su recuperación física.