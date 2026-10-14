#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Escándalo

NFL: Tyreek Hill fue declarado responsable por violencia doméstica y deberá pagar USD 500.000

Un jurado de Miami consideró probado que el exjugador de los Chiefs y Dolphins agredió a su esposa en dos episodios. La NFL mantiene el caso bajo revisión.

Tyreek Hill fue responsabilizado civilmente por dos episodios de agresión contra su esposa, Lakeeta Vaccaro.Tyreek Hill fue responsabilizado civilmente por dos episodios de agresión contra su esposa, Lakeeta Vaccaro.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un jurado de Miami determinó que Tyreek Hill fue responsable civilmente por dos episodios de agresión física contra su esposa, Lakeeta Vaccaro, y ordenó que el jugador de fútbol americano le pague USD 500.000 en concepto de daños compensatorios.

La decisión llegó después de una semana de juicio y casi cuatro horas de deliberación. El jurado rechazó los otros ocho cargos incluidos en la demanda y tampoco concedió daños punitivos.

Dos episodios considerados probados

Uno de los hechos ocurrió el 10 de enero de 2024, después de una discusión vinculada con un acuerdo postnupcial.

Vaccaro declaró que Hill arrojó sus pertenencias, la empujó al suelo, la inmovilizó y ejerció presión sobre su cuello. Durante el juicio se incorporó una fotografía de una marca en la zona del pecho y el cuello y mensajes enviados a su madre al día siguiente.

Tyreek Hill fue responsabilizado civilmente por dos episodios de agresión contra su esposa, Lakeeta Vaccaro.Tyreek Hill fue responsabilizado civilmente por dos episodios de agresión contra su esposa, Lakeeta Vaccaro.

El segundo episodio se produjo el 7 de abril de 2025, un día antes de que Vaccaro presentara la solicitud de divorcio.

Un incidente registrado por una cámara

Una cámara instalada en la vivienda registró parte de aquella discusión en Sunny Isles, Florida.

Durante su declaración, Hill reconoció haber empujado a Vaccaro contra una pared con una fuerza suficiente como para provocar un agujero.

También admitió que la amenazó con conseguir personas que pudieran hacerle daño, frase por la que dijo sentirse “profundamente avergonzado”.

Hill negó la mayoría de las acusaciones

El receptor rechazó el resto de los episodios relatados por su esposa y sostuvo que la demanda tenía motivaciones económicas.

Su defensa planteó que el proceso comenzó después de diferencias vinculadas con el reclamo de apoyo económico durante la separación.

Tyreek Hill fue responsabilizado civilmente por dos episodios de agresión contra su esposa, Lakeeta Vaccaro.Tyreek Hill fue responsabilizado civilmente por dos episodios de agresión contra su esposa, Lakeeta Vaccaro.

La representación de Vaccaro había solicitado USD 8 millones en daños compensatorios, pero el jurado fijó finalmente la indemnización en USD 500.000.

Ocho cargos fueron rechazados

El jurado no consideró acreditadas otras denuncias de violencia doméstica continua, agresión e imposición intencional de angustia emocional.

Entre los hechos descartados estuvo una acusación según la cual Hill habría golpeado a Vaccaro durante un embarazo en instalaciones de ESPN, en Connecticut.

La resolución no establece responsabilidad penal, sino civil, y se limita a los dos episodios considerados probados durante el proceso.

La NFL mantiene abierto su análisis

El caso continúa siendo revisado por la NFL bajo su Política de Conducta Personal.

La liga puede aplicar sanciones de manera independiente del resultado de una causa civil o penal y confirmó que la situación permanece bajo evaluación.

Hill, de 32 años, se encuentra actualmente como agente libre después de ser liberado por los Miami Dolphins.

Su futuro deportivo

El jugador sufrió en septiembre de 2025 una grave lesión en la rodilla izquierda, con luxación y rotura de múltiples ligamentos.

Su representante, Drew Rosenhaus, sostuvo que podría estar en condiciones de volver a jugar en noviembre.

Antes del juicio, distintos equipos habían consultado por su situación mientras avanzaba su recuperación física.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Miami
Polideportivo
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro