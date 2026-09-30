Torneo Proyeccion 2026

Unión busca dar vuelta la página ante Rosario Central en Arroyo Seco

El equipo de Alejandro Trionfini visita este miércoles al Canalla por la fecha 11 de la Copa Proyección. Tras caer en el clásico santafesino —su única derrota en el certamen—, el Tatengue intentará reencontrarse con el triunfo sin el expulsado Ignacio Isla.