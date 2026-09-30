Luego del golpe sufrido el fin de semana pasado, la Reserva de Unión vuelve a salir a la cancha con la necesidad de pasar página rápidamente. El conjunto rojiblanco se medirá este miércoles a las 15:00 frente a Rosario Central por la 11ª jornada del Torneo Proyección 2026, en un encuentro que se disputará en el predio que la institución de Arroyito posee en la localidad de Arroyo Seco.
Unión busca dar vuelta la página ante Rosario Central en Arroyo Seco
El equipo de Alejandro Trionfini visita este miércoles al Canalla por la fecha 11 de la Copa Proyección. Tras caer en el clásico santafesino —su única derrota en el certamen—, el Tatengue intentará reencontrarse con el triunfo sin el expulsado Ignacio Isla.
El equipo conducido por Alejandro Trionfini llega a este compromiso con la espina de haber cedido su invicto tras perder el clásico frente a Colón por 2 a 1. A pesar de esa caída, el rendimiento general del Tatengue en el certamen refleja una campaña de extrema paridad: sobre 10 partidos disputados, cosecha un balance de 2 victorias, 7 empates y una sola derrota.
Para afrontar el choque en el sur provincial, el entrenador santafesino se verá obligado a meter mano en la formación inicial. La principal variante estará en la línea defensiva dada la baja confirmada de Ignacio Isla, quien vio la tarjeta roja durante el clásico ante el Sabalero y deberá cumplir con su fecha de suspensión.