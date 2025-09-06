MOTO 3

Perrone largará 15° en el GP de Cataluña

A pesar de haber registrado el mejor tiempo de la jornada anterior, el joven piloto no pudo encontrar una vuelta rápida limpia en la clasificación y finalizó en el decimoquinto puesto, a poco más de un segundo de la pole, que quedó en manos del español David Almansa (Honda).