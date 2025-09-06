Perrone largará 15° en el GP de Cataluña

A pesar de haber registrado el mejor tiempo de la jornada anterior, el joven piloto no pudo encontrar una vuelta rápida limpia en la clasificación y finalizó en el decimoquinto puesto, a poco más de un segundo de la pole, que quedó en manos del español David Almansa (Honda).
El Gran Premio de Cataluña de Moto 3 no tuvo el arranque esperado para los pilotos argentinos. Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) tuvieron una sesión de clasificación complicada y se verán obligados a remontar desde las posiciones 15 y 22, respectivamente, en la carrera de este domingo.
Perrone, que llegaba con grandes expectativas tras haber dominado la práctica del viernes, no logró replicar su buen rendimiento. A pesar de haber registrado el mejor tiempo de la jornada anterior, el joven piloto no pudo encontrar una vuelta rápida limpia en la clasificación y finalizó en el decimoquinto puesto, a poco más de un segundo de la pole, que quedó en manos del español David Almansa (Honda).
A pesar del resultado, las esperanzas están puestas en el ritmo de carrera de Perrone. El piloto de 17 años ha demostrado una notable consistencia en la categoría, sumando puntos en las últimas 11 carreras y subiendo al podio en dos ocasiones. Su objetivo será escalar posiciones para mantener su séptima ubicación en el campeonato y seguir consolidándose entre los protagonistas de la grilla.
Morelli busca su propia revancha
Para Marco Morelli, el desafío es aún mayor. En su segundo Gran Premio en la categoría, el piloto de Honda no pudo avanzar de la Q1 y saldrá desde el 22° puesto. Morelli, que había sumado tres puntos en su debut en la República Checa al terminar 13°, tendrá que protagonizar una gran remontada para volver a sumar puntos y demostrar su potencial en la élite del motociclismo.
La carrera de Moto 3 del Gran Premio de Cataluña se disputará este domingo a las 6 de la mañana (hora de Argentina), en el circuito de Montmeló. Ambos pilotos argentinos buscarán dar un golpe de timón y ofrecer una gran actuación ante el público español.
