"Pechito" López regresa en Austin

WEC: Los candidatos al título listos para jugar sus mejores cartas en un juego de poker de alta velocidad

El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA llega a Texas, Estados Unidos, para disputar este fin de semana la sexta prueba de la temporada 2025. Los aspirantes al título se preparan para participar en una partida de poker de alta velocidad y riesgo en Lone Star Le Mans.