Vélez presentó este jueves una apelación formal ante la AFA para intentar revertir el fallo que mantuvo la clasificación de Boca en la Copa Argentina, pese a que el Tribunal de Disciplina reconoció una infracción reglamentaria por la inclusión de seis extranjeros en la planilla.
Vélez apeló el fallo que favoreció a Boca y pidió frenar el cruce ante Racing
El Fortín recurrió al Tribunal de Apelaciones de la AFA por la inclusión de seis extranjeros en la planilla xeneize y reclamó que se suspenda el partido de cuartos de final.
El club de Liniers pidió además que se suspenda provisoriamente el partido entre Boca y Racing por los cuartos de final, programado para el domingo 27 de septiembre, hasta que exista una resolución sobre el recurso.
El eje del reclamo
Vélez sostiene que Boca superó el límite de cinco extranjeros habilitados para firmar la planilla oficial del encuentro de octavos de final. En ese partido figuraron seis futbolistas nacidos fuera del país.
El Tribunal de Disciplina entendió que hubo una infracción, pero descartó la alineación indebida porque el sexto extranjero no ingresó al campo. Por eso, mantuvo el resultado deportivo y sancionó económicamente a Boca.
Qué plantea Vélez
En su apelación, el Fortín cuestionó esa interpretación y sostuvo que la falta se configura desde el momento en que seis extranjeros suscriben la planilla, independientemente de que todos participen o no del partido.
Por ese motivo, reclamó que se aplique un resultado reglamentario de 3 a 0 a su favor y que se lo declare clasificado para los cuartos de final de la competencia.
La dirigencia también argumentó que la multa económica impuesta al Xeneize no compensa el perjuicio deportivo que, según su presentación, sufrió el equipo al quedar eliminado.
Boca mantiene por ahora su lugar
La resolución del Tribunal de Disciplina publicada esta semana rechazó el pedido original de Vélez y confirmó a Boca como clasificado a la siguiente instancia.
Tras ese fallo, se confirmó que el Xeneize debe enfrentar a Racing por los cuartos de final. Ese encuentro quedó ahora alcanzado por el pedido de suspensión presentado por el club de Liniers.
El conflicto sigue abierto
Desde Vélez ya habían anticipado que continuarían con las vías institucionales disponibles y no descartaron recurrir a instancias superiores si la decisión no era modificada.
El Tribunal de Apelaciones deberá analizar ahora el planteo y resolver tanto el fondo del reclamo como la solicitud urgente para detener el partido entre Boca y Racing.