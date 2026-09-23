Malestar en Vélez

Pugliese, tras el fallo a favor de Boca: "Si tenemos que ir al TAS, iremos"

El vicepresidente de Vélez, cuestionó la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA que mantuvo a Boca en la Copa Argentina y confirmó que el club apelará. También anticipó que evalúan recurrir a la Justicia y, eventualmente, al TAS.