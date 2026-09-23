Vélez no dará por cerrado el reclamo contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara el pedido para modificar el resultado y mantuviera al Xeneize en la competencia, el vicepresidente del Fortín, Nelson Pugliese, confirmó que el club apelará la resolución.
Pugliese, tras el fallo a favor de Boca: "Si tenemos que ir al TAS, iremos"
El vicepresidente de Vélez, cuestionó la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA que mantuvo a Boca en la Copa Argentina y confirmó que el club apelará. También anticipó que evalúan recurrir a la Justicia y, eventualmente, al TAS.
“Vamos a apelar la medida ante AFA, que se presente un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”, sostuvo el dirigente en declaraciones a Radio La Red.
El fallo conocido este martes estableció que Boca cometió una infracción reglamentaria al incluir seis extranjeros en la planilla, cuando el límite permitido era de cinco. Sin embargo, el Tribunal consideró que la situación no configuró una alineación indebida porque el futbolista que excedía el límite, Ángel Romero, no ingresó al campo de juego.
Pugliese cuestionó la resolución del Tribunal
Tras conocer la decisión, Pugliese expresó su desacuerdo con los fundamentos del Tribunal de Disciplina y sostuvo que, desde la perspectiva de Vélez, la inclusión de un sexto extranjero generó una ventaja para Boca.
“Estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento. Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados”, afirmó el vicepresidente del club.
En la misma línea, cuestionó que la sanción aplicada haya sido únicamente económica. “Este fallo es inentendible; nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda; la ventaja que sacaron es evidente”, manifestó.
Pugliese también planteó que la resolución puede establecer un antecedente para situaciones similares que puedan producirse en el futuro y remarcó que la intención de Vélez es continuar con el reclamo por las vías institucionales correspondientes.
Vélez apelará y analiza recurrir a la Justicia
El dirigente confirmó que el departamento de Legales de Vélez ya trabaja en los próximos pasos. Además de la apelación ante la AFA, mencionó la posibilidad de presentar un recurso de amparo para intentar suspender el desarrollo de la competencia mientras se resuelve la controversia.
“Estamos hablando con Legales. Vamos a apelar la medida ante AFA y evaluar la posibilidad de que se presente un recurso de amparo y se pare el campeonato hasta que se agoten las instancias”, explicó Pugliese.
El vicepresidente también dejó abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) si las instancias anteriores no modifican la resolución: “Si tenemos que ir al TAS, iremos”.
Qué resolvió la AFA sobre el reclamo de Vélez
El Tribunal de Disciplina determinó que Boca incurrió en una infracción reglamentaria al presentar una planilla con seis futbolistas extranjeros, por encima del límite de cinco establecido para los partidos oficiales.
Sin embargo, el organismo concluyó que la situación no constituyó una alineación indebida, debido a que el sexto extranjero, Ángel Romero, no tuvo participación durante el encuentro. Por ese motivo, rechazó el pedido de Vélez para que se modificara el resultado del partido y se le otorgara la clasificación.