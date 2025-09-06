#HOY:

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0 con goles de Gordon.

Gordon celebró por duplicado. Crédito: Vélez
 21:33

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025 ante Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado por la tarde por 2 a 0.

El encuentro se disputó en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central desde las 16 horas, con el arbitraje de Facundo Tello mientras que Nicolás Lamolina estuvo en el VAR. La transmisión estuvo a cargo de ESPN y Disney +.

Los goles del encuentro fueron convertidos por el lateral Jano Gordon en dos ocasiones, a los 50 y 86 minutos del partido, en situaciones similares de pelota parada en las que anotó de cabeza.

Gordon celebró por duplicado. Crédito: Vélez

Fue la segunda vez que Fortín disputó la final de la Supercopa Argentina siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.

El Ferroviario dominó gran parte del juego, pero no logró anotar. Crédito: Central Córdoba

Vélez accedió al torneo al ganar la Liga Profesional de fútbol 2024, mientras que Central Córdoba obtuvo el boleto por su título en la Copa Argentina 2024 en el 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

Síntesis

