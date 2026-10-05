Vélez 2 - Platense 2

Fortín y Calamar se sacaron chispas en un partidazo

Vélez Sarsfield y Platense empataron 2-2 en el partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Fortín y Calamar jugaron un gran partido y el resultado pudo haber sido para cualquiera de los dos. Finalmente, quedaron en tablas.