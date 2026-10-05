Vélez y Platense regalaron un muy atractivo partido este lunes por la tarde noche de Liniers. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín se puso en ventaja dos veces, pero el Calamar tuvo la resiliencia necesaria para igualarlo.
Fortín y Calamar se sacaron chispas en un partidazo
Vélez Sarsfield y Platense empataron 2-2 en el partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Fortín y Calamar jugaron un gran partido y el resultado pudo haber sido para cualquiera de los dos. Finalmente, quedaron en tablas.
Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo volvieron a verse las caras. Amigos, ex compañeros, ídolos de Boca Juniors y parte de la historia grande Xeneize, el entrenador de Vélez y el DT de Platense dieron una muestra de lo trabajados que están sus equipos.
Aunque con diferencias, el local y el visitante expusieron su faceta frontal y directa. El primero, mediante el pase y por el suelo; el segundo, mediante el juego aéreo.
Ronaldo Martínez fue la figura del encuentro por sus dos goles, esta vez para Vélez. El paraguayo llegó en este mercado de pases al Fortín proveniente del Calamar, donde también se destacó por su facilidad para la definición en las redes.
En la inexorable ley del ex, Ronaldo Martínez le convirtió a Platense en dos oportunidades. Primero, en la madrugada del partido: al minuto 5 Vélez ya ganaba 1-0.
Sin embargo, al minuto 7 el Calamar empataría a través de Merlini.
El Fortín volvería a tomar la delantera, nuevamente con Martínez y una gran definición, al minuto 54. Pero sobre el final del partido, al minuto 88, Zapiola sacó un disparo de media distancia tan inesperado como preciso para sellar el 2-2 final.
"Bronca, fastidio. Porque al final queda un sabor amargo, como una derrota por no poder sumar de a tres. Era un partido muy complicado, sabíamos cómo juega Platense", declaró Martínez tras su doblete para el conjunto de Liniers.