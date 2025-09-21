"Vamos por más"

Tras más de 70 años, Argentina será sede del Mundial Absoluto en Venado Tuerto

En el cierre del X Mundial Sub23 de Pelota Vasca, el Presidente de la Federación Internacional, Xavier Cazaubón, confirmó que la ciudad recibirá el certamen más importante de la Paleta que se realizará en octubre del 2026, para lo cual se hará una gran obra de infraestructura.