Argentina gritó campeón en un Mundial Sub23 histórico en Venado Tuerto

El seleccionado nacional se consagró en Paleta Goma Masculina y cerró una semana inolvidable como local. Francia y España también festejaron en otras disciplinas.

Los campeones del mundo en lo más alto del podio. Foto: gentileza.
 13:08
Por: 

Con un marco imponente de público y el color internacional que aportaron las delegaciones, Venado Tuerto vivió este sábado la jornada final del X Campeonato Mundial Sub-23 de Trinquete, donde se definieron las distintas disciplinas y se entregaron los trofeos a los campeones. El certamen tuvo como escenarios los trinquetes del Jockey Club y del Club Centro Empleados de Comercio, que se vistieron de fiesta para cerrar una semana a pura pelota.

Podio en Xare con Francia campeón. Foto: Radio Jota.Podio en Xare con Francia campeón. Foto: Radio Jota.

Los ganador﻿es

En la modalidad Mano Individual, la corona quedó en manos de Francia, que superó a España en una final de altísimo nivel, mientras que México completó el podio. En tanto, en Mano por Equipos, los aztecas lograron una doble consagración: se quedaron con el título y relegaron a Francia al segundo puesto, con Euskadi en la tercera ubicación.

Podio en Paleta Cuero. Foto: Radio Jota.Podio en Paleta Cuero. Foto: Radio Jota.

Los galos volvieron a festejar en la disciplina Xare, donde vencieron a España en una definición vibrante, dejando a Argentina con el tercer lugar.

España es campeón por equipo en la sumatoria de títulos en todas las categorías. Foto: gentilezaEspaña es campeón por equipo en la sumatoria de títulos en todas las categorías. Foto: gentileza

España, campeón por equipos

Los españoles demostraron su jerarquía en Paleta Cuero, donde superaron en la final a Argentina, que realizó un gran torneo y se subió al podio continental. El tercer puesto fue para Euskadi.

También festejaron en la Paleta Goma Femenina, al derrotar a México en el partido decisivo, mientras que Francia se quedó con el tercer puesto.

Con dos medallas doradas y dos plateadas, superaron a Francia y se quedaron con la copa de campeones por equipo.

Los campeones mundiales en el podio. Foto: gentilezaLos campeones mundiales en el podio. Foto: gentileza

Argentina cerró con título

El gran momento local llegó con la final de Paleta Goma Masculina, donde Argentina derrotó a México y se alzó con el título mundial en casa, desatando una ovación en el trinquete. El bronce fue para Francia, que completó un torneo con varias coronas. Los que jugaron la final para el elenco nacional fueron Patricio Peloni y Lautaro Ercilla, completando el equipo el venadense Bernardo Algarbe y el bonaerense Pablo Martín. El DT fue otro venadense: Flavio Algarbe.

Mundial histórico

La ciudad de Venado Tuerto se consolidó como epicentro de la pelota internacional con la organización de este Mundial Sub23, que reunió a las principales potencias y mostró un gran nivel deportivo. Los hinchas, que colmaron las tribunas en cada jornada, se despidieron con el orgullo de ver a la albiceleste campeona en una de las disciplinas más convocantes.

La ceremonia de cierre selló un campeonato que quedará en la memoria de los venadenses y que reforzó el lugar de la ciudad en el calendario mundial de la pelota.

Delegación Argentina completa, junto con autoridades del Gobierno de Venado Tuerto.Delegación Argentina completa, junto con autoridades del Gobierno de Venado Tuerto.

Resumen de los partidos

Mano Individual

Campeón: Francia

Subcampeón: España

3er puesto: México

Mano Equipo

Campeón: México

Subcampeón: Francia

3er puesto: Euskadi

Paleta Cuero

Campeón: España

Subcampeón: Argentina

3er puesto: Euskadi

Xare

Campeón: Francia

Subcampeón: España

3er puesto: Argentina

Paleta Goma Femenina

Campeón: España

Subcampeón: México

3er puesto: Francia

Paleta Goma Masculina

Campeón: Argentina

Subcampeón: México

3er puesto: Francia

