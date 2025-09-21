Argentina gritó campeón en un Mundial Sub23 histórico en Venado Tuerto

Con un marco imponente de público y el color internacional que aportaron las delegaciones, Venado Tuerto vivió este sábado la jornada final del X Campeonato Mundial Sub-23 de Trinquete, donde se definieron las distintas disciplinas y se entregaron los trofeos a los campeones. El certamen tuvo como escenarios los trinquetes del Jockey Club y del Club Centro Empleados de Comercio, que se vistieron de fiesta para cerrar una semana a pura pelota.
Podio en Xare con Francia campeón. Foto: Radio Jota.
Los ganadores
En la modalidad Mano Individual, la corona quedó en manos de Francia, que superó a España en una final de altísimo nivel, mientras que México completó el podio. En tanto, en Mano por Equipos, los aztecas lograron una doble consagración: se quedaron con el título y relegaron a Francia al segundo puesto, con Euskadi en la tercera ubicación.
Podio en Paleta Cuero. Foto: Radio Jota.
Los galos volvieron a festejar en la disciplina Xare, donde vencieron a España en una definición vibrante, dejando a Argentina con el tercer lugar.
España es campeón por equipo en la sumatoria de títulos en todas las categorías. Foto: gentileza
España, campeón por equipos
Los españoles demostraron su jerarquía en Paleta Cuero, donde superaron en la final a Argentina, que realizó un gran torneo y se subió al podio continental. El tercer puesto fue para Euskadi.
También festejaron en la Paleta Goma Femenina, al derrotar a México en el partido decisivo, mientras que Francia se quedó con el tercer puesto.
Con dos medallas doradas y dos plateadas, superaron a Francia y se quedaron con la copa de campeones por equipo.
Los campeones mundiales en el podio. Foto: gentileza
Argentina cerró con título
El gran momento local llegó con la final de Paleta Goma Masculina, donde Argentina derrotó a México y se alzó con el título mundial en casa, desatando una ovación en el trinquete. El bronce fue para Francia, que completó un torneo con varias coronas. Los que jugaron la final para el elenco nacional fueron Patricio Peloni y Lautaro Ercilla, completando el equipo el venadense Bernardo Algarbe y el bonaerense Pablo Martín. El DT fue otro venadense: Flavio Algarbe.
Mundial histórico
La ciudad de Venado Tuerto se consolidó como epicentro de la pelota internacional con la organización de este Mundial Sub23, que reunió a las principales potencias y mostró un gran nivel deportivo. Los hinchas, que colmaron las tribunas en cada jornada, se despidieron con el orgullo de ver a la albiceleste campeona en una de las disciplinas más convocantes.
La ceremonia de cierre selló un campeonato que quedará en la memoria de los venadenses y que reforzó el lugar de la ciudad en el calendario mundial de la pelota.
Delegación Argentina completa, junto con autoridades del Gobierno de Venado Tuerto.
Resumen de los partidos
Mano Individual
Campeón: Francia
Subcampeón: España
3er puesto: México
Mano Equipo
Campeón: México
Subcampeón: Francia
3er puesto: Euskadi
Paleta Cuero
Campeón: España
Subcampeón: Argentina
3er puesto: Euskadi
Xare
Campeón: Francia
Subcampeón: España
3er puesto: Argentina
Paleta Goma Femenina
Campeón: España
Subcampeón: México
3er puesto: Francia
Paleta Goma Masculina
Campeón: Argentina
Subcampeón: México
3er puesto: Francia
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.