El fútbol femenino comenzó este miércoles su actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el primer encuentro del Grupo A, Venezuela derrotó 2-0 a Paraguay en la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol.
Santa Fe 2026: Venezuela abrió el fútbol femenino con victoria ante Paraguay
La Vinotinto se impuso 2-0 en la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol, con goles de Migleydys Bolsegui y Diana Bravo por el Grupo A.
Migleydys Bolsegui abrió el marcador durante la primera mitad y Diana Bravo amplió la diferencia sobre el cierre. La Vinotinto marcó un gol en cada tiempo para quedarse con los primeros tres puntos de su participación.
Bolsegui abrió el marcador
Venezuela consiguió romper el cero a los 32 minutos. Bolsegui apareció para convertir el 1-0, resultado con el que ambos seleccionados se fueron al descanso.
La mediocampista completó 69 minutos y terminó el encuentro con un remate al arco sobre uno realizado. Además, recibió una de las dos tarjetas amarillas que tuvo el conjunto venezolano.
Paraguay intentó responder y acumuló más remates totales durante el partido. La Albirroja terminó con 16 disparos contra 13 de su rival, aunque Venezuela tuvo mayor efectividad entre los intentos que fueron dirigidos al arco.
(convertidos/intentos)
Bravo selló el 2-0
La diferencia se amplió a los 86 minutos con el tanto de Diana Bravo. La delantera venezolana convirtió el segundo gol y dejó establecido el 2-0 definitivo en Rosario.
Bravo disputó 89 minutos y terminó con tres remates al arco sobre cinco intentos. Astrid Granadillo, por su parte, aportó la asistencia registrada por Venezuela en las estadísticas oficiales.
El ganador terminó con cinco disparos al arco sobre 13 intentos, mientras que Paraguay registró cuatro sobre 16. También hubo una diferencia en los remates bloqueados: dos para Venezuela y seis para el conjunto paraguayo.
Las estadísticas del debut
Venezuela tuvo el 52% de la posesión frente al 48% de Paraguay. La Vinotinto cometió 19 faltas y recibió dos tarjetas amarillas, mientras que su rival acumuló 16 infracciones y una amonestación.
En tiros de esquina, el conjunto venezolano terminó arriba por 3 a 2. Paraguay registró además tres posiciones adelantadas y cuatro tiros libres directos durante los 90 minutos.
El encuentro marcó el inicio de la competencia femenina en la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol, uno de los escenarios utilizados para la disciplina durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.