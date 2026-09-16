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Maximiliano Pullaro
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Santa Fe 2026: Colombia abrió el fútbol masculino con un triunfo ante Perú en el Coloso del Parque

El seleccionado colombiano se impuso 2-0 en el Marcelo Bielsa de Rosario, escenario que recibió el primer partido del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos.

Colombia derrotó 2-0 a Perú en el inicio del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.Colombia derrotó 2-0 a Perú en el inicio del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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El fútbol masculino comenzó este miércoles su actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con victoria de Colombia sobre Perú por 2-0. El encuentro se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, una de las sedes elegidas para la competencia.

Gerónimo Mancilla y Daniel Socarrás marcaron los goles del conjunto colombiano, que resolvió el partido con un tanto sobre el cierre del primer tiempo y otro durante el complemento. Perú buscó reaccionar, pero no logró descontar.

Mancilla abrió el partido

Colombia encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo. A los 40 minutos, una acción de pelota parada terminó con Mancilla en posición de remate y el atacante convirtió el 1-0 antes del descanso.

El gol llegó después de una jugada preparada en un tiro libre cercano al área peruana. Colombia movió corto, encontró espacio para la definición y Mancilla sacó un remate que dejó sin respuesta al arquero Fabricio Mesías.

Perú intentó adelantarse en los minutos siguientes y buscó llegar al empate antes del entretiempo, aunque no consiguió generar una situación que modificara el marcador.

Resultado
COL Colombia
1
1
2
1° tiempo
2° tiempo
Final
PER Perú
0
0
0
Estadísticas del partido
Total
1° tiempo
2° tiempo
Duración 90:00
50% 3/6
Remates al arco / remates
38% 3/8
1
Remates bloqueados
-
13
Faltas
12
3
Córners
1
1
Tiros libres directos
2
7
Tiros libres indirectos
7
-
Penales
(convertidos/intentos)
-
1
Offsides
-
-
Goles en contra
-
4
Tarjetas amarillas
3
-
Expulsiones por doble amarilla
-
-
Tarjetas rojas directas
-
Posesión de pelota
52% 48%
Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Socarrás amplió la diferencia

En el segundo tiempo, Colombia volvió a aprovechar una pelota detenida. Tras un envío de tiro libre, el arquero peruano y uno de sus defensores no lograron despejar con claridad y el rebote quedó dentro del área.

Daniel Socarrás apareció en esa segunda jugada y convirtió el 2-0 que terminó de inclinar el encuentro. El defensor colombiano completó los 90 minutos y también recibió una tarjeta amarilla.

Las estadísticas finales mostraron un partido parejo en la posesión: Colombia terminó con el 52% y Perú con el 48%. El equipo ganador registró tres remates al arco sobre seis intentos, mientras que su rival terminó con tres sobre ocho.

El Grupo A sigue en Rosario

Colombia cometió 13 infracciones y recibió cuatro tarjetas amarillas. Perú acumuló 12 faltas y tres amonestaciones. En tiros de esquina, el seleccionado colombiano también terminó arriba por 3 a 1.

Ambos equipos integran el Grupo A junto a Chile y Panamá. La fase continuará en Rosario, nuevamente con el estadio Marcelo Bielsa como escenario de los próximos encuentros de la zona.

12 - 26 de septiembre de 2026
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