El fútbol masculino comenzó este miércoles su actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con victoria de Colombia sobre Perú por 2-0. El encuentro se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, una de las sedes elegidas para la competencia.
Santa Fe 2026: Colombia abrió el fútbol masculino con un triunfo ante Perú en el Coloso del Parque
El seleccionado colombiano se impuso 2-0 en el Marcelo Bielsa de Rosario, escenario que recibió el primer partido del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos.
Gerónimo Mancilla y Daniel Socarrás marcaron los goles del conjunto colombiano, que resolvió el partido con un tanto sobre el cierre del primer tiempo y otro durante el complemento. Perú buscó reaccionar, pero no logró descontar.
Mancilla abrió el partido
Colombia encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo. A los 40 minutos, una acción de pelota parada terminó con Mancilla en posición de remate y el atacante convirtió el 1-0 antes del descanso.
El gol llegó después de una jugada preparada en un tiro libre cercano al área peruana. Colombia movió corto, encontró espacio para la definición y Mancilla sacó un remate que dejó sin respuesta al arquero Fabricio Mesías.
Perú intentó adelantarse en los minutos siguientes y buscó llegar al empate antes del entretiempo, aunque no consiguió generar una situación que modificara el marcador.
(convertidos/intentos)
Socarrás amplió la diferencia
En el segundo tiempo, Colombia volvió a aprovechar una pelota detenida. Tras un envío de tiro libre, el arquero peruano y uno de sus defensores no lograron despejar con claridad y el rebote quedó dentro del área.
Daniel Socarrás apareció en esa segunda jugada y convirtió el 2-0 que terminó de inclinar el encuentro. El defensor colombiano completó los 90 minutos y también recibió una tarjeta amarilla.
Las estadísticas finales mostraron un partido parejo en la posesión: Colombia terminó con el 52% y Perú con el 48%. El equipo ganador registró tres remates al arco sobre seis intentos, mientras que su rival terminó con tres sobre ocho.
El Grupo A sigue en Rosario
Colombia cometió 13 infracciones y recibió cuatro tarjetas amarillas. Perú acumuló 12 faltas y tres amonestaciones. En tiros de esquina, el seleccionado colombiano también terminó arriba por 3 a 1.
Ambos equipos integran el Grupo A junto a Chile y Panamá. La fase continuará en Rosario, nuevamente con el estadio Marcelo Bielsa como escenario de los próximos encuentros de la zona.