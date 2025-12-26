Balance de temporada

Subcampeón, pero dominante: por qué 2025 fue la obra maestra de Max Verstappen

Max Verstappen no logró su quinto título mundial consecutivo, pero 2025 quedará registrado como el año en el que el neerlandés llevó su talento al límite. Subcampeón detrás de Lando Norris, firmó una temporada extraordinaria pese a un Red Bull irregular y a una desventaja que parecía insalvable.