Boca Juniors empató 1-1 ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Xeneize volvió a dejar puntos en el camino y sumó su segundo empate consecutivo en el campeonato.
Boca empató ante Platense y dejó escapar dos puntos en Vicente López
El Xeneize igualó 1-1 frente al Calamar por la quinta fecha. Nicolás Retamar puso en ventaja al local y Miguel Merentiel marcó el empate para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo una primera mitad en la que le costó generar situaciones de peligro. Platense, conducido por Martín Palermo, fue más profundo y contó con las oportunidades más claras, aunque no consiguió romper el cero antes del descanso.
Retamar adelantó al Calamar
El partido se abrió a los siete minutos del segundo tiempo. Nicolás Retamar aprovechó un error de Leandro Lozano en la salida, recuperó la pelota y quedó mano a mano con Álvaro Montero. El delantero definió con precisión y puso el 1-0 para Platense.
El conjunto local tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia poco después, cuando Luciano Giménez convirtió el segundo. Sin embargo, el árbitro Jorge Baliño, luego de la intervención del VAR, anuló la conquista por una mano previa del atacante.
La acción terminó siendo determinante porque Boca reaccionó a partir de ese momento y comenzó a buscar con mayor insistencia el arco defendido por Juan Pablo Cozzani.
Merentiel apareció para rescatar a Boca
A los 34 minutos del complemento llegó la igualdad. Santiago Ascacíbar ganó una pelota en el área y asistió de cabeza a Miguel Merentiel, quien controló y definió con el arco a disposición para establecer el 1-1.
En el tramo final, los dos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria. Merentiel volvió a quedar frente a Cozzani, pero el arquero de Platense respondió con una gran intervención.
También Alan Velasco tuvo una ocasión inmejorable para Boca, aunque su remate se fue apenas desviado. De esta manera, el Xeneize debió conformarse con un punto en Vicente López.
Con este resultado, Boca quedó en el undécimo puesto de la Zona A y quinto en la Tabla Anual, mientras que Platense continúa en la parte baja de su grupo.
Ahora Boca deberá cambiar rápidamente el foco: el próximo martes visitará a Recoleta de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el campeonato local, su próximo compromiso será ante Racing, el domingo siguiente.