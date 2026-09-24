El arquero argentino Gustavo Tesonotte protagonizó una escena poco habitual durante un partido de la Copa Simón Bolívar de Bolivia. En el tramo final del encuentro entre Wilstermann Cooperativas e Independiente de Cochabamba, decidió no intentar atajar un penal que había sido sancionado por el árbitro Carlos Arteaga.
Insólito: un arquero argentino dejó el arco libre en un penal y el árbitro terminó suspendido
Gustavo Tesonotte decidió no intentar detener el remate durante un partido de la Copa Simón Bolívar. Después, la Federación Boliviana cuestionó la sanción.
El partido estaba igualado 2-2 cuando el juez cobró una infracción de Tesonotte dentro del área. La decisión generó fuertes reclamos de los jugadores de Wilstermann, que consideraban que el contacto no justificaba la pena máxima.
Sin VAR disponible para revisar la jugada, las protestas se extendieron durante varios minutos. Finalmente, el árbitro mantuvo su decisión y el penal tuvo que ejecutarse con el partido ya avanzado en un extenso tiempo adicional.
Fue entonces cuando Tesonotte tomó una decisión inesperada. En lugar de ubicarse preparado para intentar detener el remate, se colocó junto a uno de los postes y quedó de espaldas al ejecutante.
Una protesta particular
El delantero de Independiente de Cochabamba, Ernesto Adiri, ejecutó el penal y convirtió el gol que puso el 3-2 definitivo. El arquero argentino no realizó ningún movimiento para intentar evitar el tanto.
Después del encuentro, Tesonotte explicó que la determinación había sido tomada junto con sus compañeros como una forma de protestar por la sanción. También señaló que había existido una conversación previa con jugadores del equipo rival sobre la posibilidad de no aprovechar la situación.
La protesta, sin embargo, no modificó el resultado. Adiri ejecutó el remate y el conjunto de Cochabamba terminó quedándose con la victoria.
El episodio rápidamente se viralizó y abrió además un debate sobre qué establece el reglamento para el arquero durante la ejecución de un penal.
Las Reglas de Juego 2026/27 establecen en su Regla 14 que el guardameta debe permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes y frente al ejecutante hasta que la pelota sea golpeada.
La normativa no obliga al arquero a arrojarse hacia alguno de los costados ni a realizar necesariamente un intento físico por detener el remate. Es decir, puede permanecer quieto durante la ejecución.
Lo que sí está expresamente establecido es que el guardameta no debe tocar los postes, el travesaño o la red antes de que el penal sea ejecutado. Por eso, si Tesonotte estaba apoyado sobre el poste antes del remate, esa conducta no se ajustaba al procedimiento reglamentario.
El árbitro fue suspendido
La historia tuvo otro capítulo después del partido. La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol revisó la actuación de Carlos Arteaga y resolvió suspenderlo por tiempo indefinido de las competencias correspondientes a la temporada 2026.
La decisión quedó plasmada en la Resolución de Suspensión N.º 005/2026, emitida en Cochabamba el 21 de septiembre.
Según el organismo arbitral, luego del análisis técnico de la jugada se determinó que el juez había sancionado un penal que no correspondía en una disputa normal y que esa decisión había tenido incidencia en el resultado del encuentro.
De esta manera, el episodio que comenzó con una protesta de los jugadores de Wilstermann terminó con una sanción para el árbitro. La resolución de la Federación Boliviana confirmó posteriormente que la pena máxima había sido considerada incorrectamente sancionada.
Tesonotte, formado en el fútbol argentino y actualmente en Wilstermann Cooperativas, quedó así en el centro de una de las escenas más particulares de la Copa Simón Bolívar: un arquero que decidió no intentar detener un penal como forma de protesta y dejó el arco libre para el remate que terminó definiendo el partido.