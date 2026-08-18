Vélez Sarsfield encontró una manera diferente de celebrar el Día del Niño y decidió que los grandes protagonistas fueran, justamente, los más chicos. El club presentó la formación titular de su equipo con una particularidad: cada futbolista apareció representado a través de un dibujo realizado por integrantes del Taller de Arte.
El festejo de Vélez por el día del niño que se hizo viral
Ocurrió en el partido que el "fortín" hizo de local ante Defensa y Justicia. Un hincha filmó la pantalla gigante y de inmediato se viralizó el video. El partido terminó 1-1.
La iniciativa transformó uno de los momentos habituales de una jornada de fútbol, el anuncio del once inicial, en una propuesta cargada de creatividad y participación infantil. En lugar de las tradicionales imágenes de los jugadores, fueron las ilustraciones de los chicos las que ocuparon el centro de la escena.
Cada integrante de la formación tuvo su propia representación. Los dibujos fueron utilizados para identificar a los futbolistas y darle una estética diferente a la presentación del equipo, en una acción que rápidamente se destacó por su originalidad.
Los chicos, protagonistas de una presentación diferente
La propuesta permitió que el talento de los integrantes del Taller de Arte tuviera un espacio dentro de la comunicación oficial del club. Así, el fútbol profesional se cruzó con una actividad artística destinada a los más chicos.
La iniciativa también recuperó el espíritu de una celebración que en Argentina está vinculada históricamente con las infancias. Durante los últimos años, además, la denominación oficial de la jornada volvió a ser "Día del Niño".
En 2025, el Gobierno nacional estableció mediante el decreto 562/2025 que el tercer domingo de agosto de cada año sea declarado oficialmente como Día del Niño. La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei y la entonces ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
De acuerdo con la normativa, la elección de esa denominación recuperó una expresión tradicional en la Argentina. Los considerandos del decreto señalaron, además, que la celebración busca promover la concientización sobre los derechos de los niños, su entretenimiento y la importancia de su rol en la sociedad.
Una tradición que llegó al fútbol
El Día del Niño se celebró en Argentina el tercer domingo de agosto. En 2026, la fecha cayó el domingo 16, mientras que el lunes 17 fue feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que se conformó un fin de semana largo.
La jornada tiene una larga tradición en el país. Sus antecedentes se remontan a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas recomendó destinar una fecha a promover los derechos universales de niñas y niños mediante actividades sociales y culturales.
En ese contexto, la propuesta de Vélez incorporó una mirada distinta a la celebración: en vez de limitarse a realizar una actividad recreativa, el club les dio a los chicos la posibilidad de formar parte de una presentación vinculada directamente con el fútbol profesional.
Los dibujos se convirtieron así en una manera de unir dos mundos que habitualmente aparecen separados: el de los futbolistas que salen a la cancha y el de los niños que imaginan, crean y expresan su mirada a través del arte.
La formación titular del Fortín tuvo entonces una presentación diferente, con cada jugador acompañado por una ilustración. Una acción sencilla, pero significativa, que puso a los chicos en primer plano y convirtió el anuncio del equipo en una celebración especial por el Día del Niño.
La iniciativa también se inscribe en la tradición de actividades culturales que el club desarrolla para sus socios y familias. En su memoria institucional, Vélez registra entre sus propuestas un Taller de Arte para niños y distintas actividades realizadas en el marco de la celebración del Día del Niño.