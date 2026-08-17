Final caliente en Liniers

Vélez dejó escapar la punta ante Defensa y el empate terminó con pelea en el túnel

Lanzini adelantó al Fortín, pero Leandro Fernández puso el 1-1 en el segundo tiempo. Tras el cierre hubo empujones y forcejeos entre los cuerpos técnicos de Barros Schelotto y Vaccari.