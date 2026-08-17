Vélez y Defensa y Justicia empataron 1-1 este lunes en el estadio José Amalfitani, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El resultado dejó al Fortín como escolta de Instituto en la Zona A, aunque el partido terminó marcado por un fuerte cruce entre ambos cuerpos técnicos.
Vélez dejó escapar la punta ante Defensa y el empate terminó con pelea en el túnel
Lanzini adelantó al Fortín, pero Leandro Fernández puso el 1-1 en el segundo tiempo. Tras el cierre hubo empujones y forcejeos entre los cuerpos técnicos de Barros Schelotto y Vaccari.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se puso en ventaja rápidamente. A los cuatro minutos, Matías Pellegrini asistió a Manuel Lanzini, quien definió con un derechazo para establecer el 1-0.
Defensa reaccionó en el complemento
Vélez tuvo el control durante buena parte de la primera mitad, pero el desarrollo cambió después del descanso. Julio Vaccari realizó modificaciones y Defensa adelantó líneas hasta empezar a jugar cada vez más cerca del área local.
La igualdad llegó a los 34 minutos del segundo tiempo. Una jugada colectiva terminó con Leandro Fernández en posición de remate y el delantero convirtió el 1-1 definitivo, aplicando además la denominada “ley del ex”.
Con el reparto de puntos, Vélez alcanzó las 11 unidades y quedó segundo en la Zona A, por detrás de Instituto, que suma 12. Defensa llegó a ocho y se mantiene dentro del grupo que pelea por ingresar a los playoffs.
La tensión empezó durante el partido
El clima entre los bancos comenzó a elevarse durante el segundo tiempo. Vaccari mantuvo fuertes intercambios verbales con integrantes del cuerpo técnico de Vélez y las cámaras registraron una discusión con los hermanos Barros Schelotto.
El entrenador de Defensa llegó a reclamar que no le faltaran el respeto y el cruce continuó durante varios minutos desde ambos sectores.
La situación no terminó con el pitazo final. Cuando los protagonistas se dirigían hacia los vestuarios, la discusión volvió a encenderse y derivó en empujones, forcejeos y la intervención de jugadores y auxiliares.
Incidentes en el túnel
Las imágenes difundidas después del encuentro mostraron a Guillermo Barros Schelotto y Vaccari en el centro de la gresca, mientras integrantes de ambos planteles intentaban separarlos.
También participó Gastón Machín, ayudante del técnico visitante, quien había protagonizado intercambios con el banco de Vélez durante el partido. El episodio se extendió en la zona de acceso a los vestuarios.
Hasta el momento no se informó oficialmente si el Tribunal de Disciplina analizará las imágenes para determinar posibles sanciones.
Lo que viene para ambos
Vélez visitará a River el próximo domingo desde las 19.15 por la sexta fecha del campeonato. El Fortín buscará allí recuperar terreno después de dejar pasar la posibilidad de alcanzar el primer lugar.
Defensa y Justicia, por su parte, viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano ese mismo domingo desde las 17. El Halcón llegará con ocho puntos y luego de rescatar una igualdad en una cancha exigente.