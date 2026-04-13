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El espectacular homenaje a Luis Scola en una plaza porteña

El legendario jugador argentino fue honrado en un torneo 3x3, donde compartió con fanáticos y jóvenes, destacando su influencia en el básquet nacional.

Se hizo un torneo 3x3 para inaugurar un gran mural.Se hizo un torneo 3x3 para inaugurar un gran mural.
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El ex capitán de la selección argentina, Luis Scola, fue protagonista de un emotivo reconocimiento en el marco de un torneo de básquet 3x3 realizado en la Plaza Houssay, en la Ciudad de Buenos Aires. El histórico ala-pivote, referente de la Generación Dorada, compartió un momento especial con fanáticos y jóvenes jugadores.

El evento reunió a numerosos equipos y tuvo como atractivo principal la presencia de Scola, quien se acercó al lugar para acompañar la iniciativa y terminó siendo sorprendido con un homenaje por su trayectoria. Durante la jornada, se destacó su legado tanto en la selección argentina como en su extensa carrera internacional.

El ex jugador, que disputó cinco Juegos Olímpicos y fue una pieza clave en la obtención de la medalla dorada en Atenas 2004, se mostró agradecido por el reconocimiento. En un clima distendido, dialogó con el público, firmó autógrafos y se sacó fotos con quienes se acercaron a saludarlo.

Tokyo 2020 Olympics - Basketball - Men - Quarterfinal - Australia v Argentina - Saitama Super Arena, Saitama, Japan - August 3, 2021. Luis Scola of Argentina applauds at the end of the match REUTERS/Sergio PerezScola, el capitán de la Generación Dorada. Reuters.

El torneo 3x3, una modalidad que ganó popularidad en los últimos años y que incluso forma parte del programa olímpico, tuvo como escenario uno de los espacios más concurridos por estudiantes y jóvenes deportistas. La presencia de Scola aportó un condimento especial a la competencia.

La plaza Houssay ahora cuenta con un mural dedicado a Scola.La plaza Houssay ahora cuenta con un mural dedicado a Scola.

El homenaje no solo resaltó los logros deportivos del ex basquetbolista, sino también su rol como referente para nuevas generaciones. Su figura sigue siendo un símbolo del básquet argentino y un ejemplo de profesionalismo dentro y fuera de la cancha.

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