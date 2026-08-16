Lionel Messi vivió una noche complicada en la visita de Inter Miami a Nashville por una nueva fecha de la MLS. El capitán argentino tuvo una inmejorable oportunidad para igualar el encuentro desde el punto penal, pero el arquero Brian Schwake le contuvo el remate.
Golearon a Inter Miami y Messi erró un penal
El capitán argentino tuvo la posibilidad de empatar ante Nashville, pero el arquero le contuvo el remate. Reguilón marcó en el rebote, aunque el tanto fue invalidado.
La acción, sin embargo, tuvo un segundo capítulo. Sergio Reguilón tomó el rebote y convirtió lo que parecía ser el empate para el conjunto de Florida. Pero el festejo duró apenas unos segundos: el árbitro anuló el gol por una invasión en el área.
Messi tuvo el empate, pero Schwake se lo negó
Inter Miami consiguió el penal luego de una infracción sobre Luis Suárez. Messi se hizo cargo de la ejecución y buscó nuevamente desde los doce pasos, aunque esta vez el arquero de Nashville adivinó la intención y logró contener el disparo.
El argentino volvió a quedar involucrado inmediatamente después. Reguilón aprovechó la pelota suelta y la mandó al fondo del arco, pero la conquista no fue convalidada.
La decisión se tomó porque el defensor español había ingresado al área antes de que Messi ejecutara el penal. Por esa infracción, el tanto fue invalidado y Nashville mantuvo la ventaja.
Una noche difícil para Inter Miami
El penal desperdiciado fue apenas uno de los momentos adversos para Messi y su equipo. Nashville terminó imponiéndose por 4 a 1 y consolidó su liderazgo en la Conferencia Este de la MLS.
El capitán de Inter Miami fue titular y disputó todo el encuentro. Además del penal, tuvo una participación activa en ataque, aunque no consiguió convertir. La derrota significó un duro golpe para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos, que buscaba acercarse al líder.
Para Messi, además, se trató de su tercer penal consecutivo sin convertir, una situación poco habitual para el delantero argentino.
El encuentro también dejó otro episodio particular: el rosarino fue amonestado luego de reaccionar con ironía ante una decisión arbitral. En definitiva, una noche en la que nada salió como esperaba para el capitán argentino.