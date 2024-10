Declaraciones post FP 2

Vowles no cierra la posibilidad de que Colapinto corra en el equipo RB en 2025

Consultado por medios ingleses el jefe de Williams, habló sobre los rumores que surgieron esta semana. “Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso", apuntó Volwles.