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Vozinha ya es refuerzo de Colo-Colo tras su destacada actuación en el Mundial

El arquero caboverdiano de 40 años, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026, fue oficializado como nuevo refuerzo del conjunto chileno. Llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal y firmará contrato por 18 meses.

El arquero sensación de Cabo Verde en el Mundial 2026 jugará en Colo-ColoEl arquero sensación de Cabo Verde en el Mundial 2026 jugará en Colo-Colo
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Colo-Colo confirmó este viernes la contratación del experimentado arquero Vozinha, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026 al liderar la histórica campaña de la selección de Cabo Verde. El guardameta de 40 años llega al conjunto chileno con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el G.D. Chaves, de la Segunda División de Portugal.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Cape Verde arrive home in Praia - Nelson Mandela Praia International Airport, Praia, Cape Verde - July 5, 2026 Cape Verde's Vozinha inside the airport as he arrives from the United States REUTERS/Sodiq AdelakunEl arquero sensación de Cabo Verde en el Mundial 2026 jugará en Colo-Colo

La incorporación representa uno de los movimientos más importantes del mercado de pases sudamericano y le permitirá al "Cacique" sumar experiencia bajo los tres palos para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Un fichaje que tomó fuerza tras el Mundial

Las negociaciones atravesaron distintas etapas antes de concretarse. En un primer momento, la dirigencia de Colo-Colo había puesto el foco en la contratación del arquero uruguayo Santiago Mele, pero una vez confirmada su llegada a Independiente de Avellaneda, el club chileno reactivó las conversaciones con Vozinha.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Cape Verde arrive home in Praia - Praia, Cape Verde - July 5, 2026 Cape Verde's Vozinha with teammates as they celebrate with fans after arriving from the United States REUTERS/Sodiq Adelakun SEARCH "WORLD CUP FANS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.El arquero sensación de Cabo Verde en el Mundial 2026 jugará en Colo-Colo

El presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, confirmó el acuerdo alcanzado con el futbolista, quien viajará a Santiago para completar la revisión médica y firmar un contrato por los próximos 18 meses.

El anuncio oficial del "Cacique"

La institución hizo oficial la incorporación a través de sus redes sociales con una publicación que rápidamente tuvo repercusión entre los hinchas.

El mensaje de bienvenida, difundido en varios idiomas con la frase "Bienvenido / Welcome / Bem-Vindo", estuvo acompañado por una imagen artística del arquero bajo la palabra "Aura", en una clara referencia al impacto que generó su actuación durante la última Copa del Mundo.

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La presentación refleja la expectativa que despierta la llegada de un futbolista que, pese a desarrollar gran parte de su carrera en ligas de menor exposición, logró convertirse en uno de los nombres propios del torneo mundialista.

Del Mundial al fútbol sudamericano

Vozinha fue una de las grandes figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026, donde el seleccionado africano protagonizó una de las campañas más sorprendentes del certamen.

El arquero fue determinante para que su equipo obtuviera resultados destacados frente a potencias internacionales y alcanzara una histórica clasificación a la fase eliminatoria, consolidándose como uno de los jugadores más destacados del torneo.

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Tras una extensa trayectoria desarrollada entre clubes de Europa y África, el experimentado guardameta afrontará ahora el mayor desafío de su carrera a nivel de clubes, defendiendo el arco de uno de los equipos más importantes del fútbol chileno y sudamericano.

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