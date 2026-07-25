Chile

Vozinha ya es refuerzo de Colo-Colo tras su destacada actuación en el Mundial

El arquero caboverdiano de 40 años, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026, fue oficializado como nuevo refuerzo del conjunto chileno. Llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal y firmará contrato por 18 meses.