Lionel Messi volvió a estar a disposición de Inter Miami después de permanecer varios días en la Argentina por la muerte de su padre, Jorge Messi. El rosarino integra el plantel para enfrentar este miércoles a León de México, aunque comenzará el encuentro en el banco de suplentes.
Messi volvió con Inter Miami y esperará su oportunidad desde el banco ante León
El capitán argentino regresó a Florida luego de despedir a su padre en Rosario. Fue incluido entre los suplentes para el duelo decisivo de este miércoles por la Leagues Cup.
El capitán regresó a Estados Unidos en las últimas horas y se incorporó directamente a la concentración. El cuerpo técnico evaluó hasta último momento su situación física y emocional antes de resolver que forme parte de la convocatoria.
La decisión sobre Messi
Inter Miami le había otorgado al futbolista el tiempo necesario para acompañar a su familia, sin establecer una fecha obligatoria para su regreso. Finalmente, Messi decidió viajar nuevamente hacia Florida y estar disponible para el compromiso.
La determinación fue que comience entre los relevos y pueda ingresar según el desarrollo del encuentro. Será su primera aparición en una convocatoria desde el fallecimiento de su padre.
El partido comenzará a las 20.30 de la Argentina en el Nu Stadium y corresponde a la tercera y última presentación de Las Garzas en la primera fase de la Leagues Cup.
Un partido decisivo
Inter Miami llega a la jornada con tres puntos. En su estreno venció 4-2 a Atlético San Luis, con dos goles de Messi, y posteriormente cayó 2-1 frente a Monterrey en un encuentro que el argentino no disputó.
La derrota ante Rayados dejó al conjunto estadounidense obligado a conseguir un resultado favorable frente a León y mirar también lo que suceda en otros partidos para conocer sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.
León, en cambio, llega al encuentro después de ganar sus dos compromisos anteriores y con una situación más favorable dentro de la tabla de los equipos mexicanos.
El regreso después de Rosario
Messi había viajado hacia la Argentina el sábado luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, a los 68 años. Permaneció junto a su familia durante la despedida realizada en Rosario y no estuvo en el encuentro frente a Monterrey.
Inter Miami realizó distintos homenajes durante aquel partido. Antes del inicio hubo un minuto de silencio y los jugadores utilizaron brazaletes negros en memoria del padre del capitán.
Messi emprendió luego el regreso hacia Estados Unidos y este miércoles decidió volver a acompañar al equipo, aunque sin comenzar como titular frente al conjunto mexicano.