#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Durante las concentraciones

La era Zidane comienza en Francia con cambios en la cobertura de la selección

El nuevo entrenador del seleccionado francés presentará este viernes su primera convocatoria y la Federación Francesa de Fútbol implementará modificaciones en la cobertura de las concentraciones, con mayor protagonismo de sus propios equipos audiovisuales.

Zidane inicia su ciclo en Francia con nuevas reglas para la prensaZidane inicia su ciclo en Francia con nuevas reglas para la prensa
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Zinedine Zidane comenzará oficialmente su ciclo como entrenador de la selección de Francia con una serie de cambios en la relación entre el equipo nacional y los medios de comunicación. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) implementará nuevas pautas para la cobertura de las concentraciones, con una mayor participación de sus propios equipos audiovisuales.

El entrenador presentará este viernes su primera convocatoria al frente del seleccionado, que tendrá su debut oficial el próximo 24 de septiembre frente a Turquía.

Mirá tambiénCristiano Ronaldo, convocado por Jorge Jesús para la Nations League

La llegada de Zidane marca así el comienzo de una nueva etapa también en materia de comunicación. Según informaron medios franceses, los periodistas que concurran al anuncio de la convocatoria no podrán ingresar con sus propias cámaras. La producción audiovisual quedará centralizada en los equipos oficiales de la Federación.

La Federación centralizará la cobertura audiovisual

La medida modificará el formato habitual de las convocatorias, aunque no supondrá el cierre del contacto entre la selección y los medios.

La FFF será la encargada de generar y distribuir las imágenes oficiales de los anuncios y distintas actividades del seleccionado. De esta manera, la entidad busca centralizar parte de la producción audiovisual y establecer un esquema uniforme para la cobertura.

Soccer Football - French Football Federation unveil Zinedine Zidane as new head coach - French Federation Headquarters, Paris, France - July 28, 2026 Zinedine Zidane is unveiled as the new head coach of France senior men's football team REUTERS/Abdul Saboor TPX IMAGES OF THE DAYZidane inicia su ciclo en Francia con nuevas reglas para la prensa

Los cambios también alcanzarán el ingreso de los futbolistas a Clairefontaine, el tradicional centro de entrenamiento de la selección francesa. La llegada de los convocados será registrada por las cámaras oficiales de la Federación, mientras que los periodistas no tendrán acceso al predio para cubrir directamente ese momento.

Con esta modificación también desaparecerá el tradicional recorrido de los jugadores frente a las cámaras y fotógrafos durante su llegada a la concentración.

Menos entrevistas individuales durante la primera concentración

Las nuevas pautas también alcanzarán a las entrevistas individuales con los futbolistas. Durante la primera concentración de la era Zidane, los jugadores no realizarán notas individuales con los medios, una decisión vinculada al inicio de la nueva etapa y al proceso de adaptación del plantel al cuerpo técnico.

De todos modos, el contacto con la prensa no desaparecerá. Francia mantendrá las conferencias de prensa diarias con los futbolistas, que continuarán siendo uno de los principales canales de comunicación entre los integrantes del seleccionado y los periodistas.

Soccer Football - French Football Federation unveil Zinedine Zidane as new head coach - French Federation Headquarters, Paris, France - July 28, 2026 Zinedine Zidane poses for a photograph after being unveiled as the new head coach of France senior men's football team REUTERS/Abdul SaboorZidane inicia su ciclo en Francia con nuevas reglas para la prensa

Además, la Federación contempla mantener las zonas mixtas durante los primeros días de la concentración, lo que permitiría conservar espacios de interacción directa entre los jugadores y los medios.

El debut de Zidane será ante Turquía

Mientras se implementan estas modificaciones en la comunicación, Zidane prepara su primera convocatoria como entrenador de Francia.

El debut oficial del exmediocampista al frente del seleccionado será el 24 de septiembre ante Turquía, en el comienzo de una nueva etapa para el equipo nacional.

Mirá tambiénAtlético de Madrid recupera a Julián Álvarez para el duelo ante Real Madrid

El exentrenador del Real Madrid asumirá el desafío después de la salida del anterior cuerpo técnico y con el objetivo de iniciar un nuevo ciclo en una selección que en los últimos años se mantuvo entre las protagonistas del fútbol internacional.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Francia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro