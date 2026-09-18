Zinedine Zidane comenzará oficialmente su ciclo como entrenador de la selección de Francia con una serie de cambios en la relación entre el equipo nacional y los medios de comunicación. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) implementará nuevas pautas para la cobertura de las concentraciones, con una mayor participación de sus propios equipos audiovisuales.
La era Zidane comienza en Francia con cambios en la cobertura de la selección
El nuevo entrenador del seleccionado francés presentará este viernes su primera convocatoria y la Federación Francesa de Fútbol implementará modificaciones en la cobertura de las concentraciones, con mayor protagonismo de sus propios equipos audiovisuales.
El entrenador presentará este viernes su primera convocatoria al frente del seleccionado, que tendrá su debut oficial el próximo 24 de septiembre frente a Turquía.
La llegada de Zidane marca así el comienzo de una nueva etapa también en materia de comunicación. Según informaron medios franceses, los periodistas que concurran al anuncio de la convocatoria no podrán ingresar con sus propias cámaras. La producción audiovisual quedará centralizada en los equipos oficiales de la Federación.
La Federación centralizará la cobertura audiovisual
La medida modificará el formato habitual de las convocatorias, aunque no supondrá el cierre del contacto entre la selección y los medios.
La FFF será la encargada de generar y distribuir las imágenes oficiales de los anuncios y distintas actividades del seleccionado. De esta manera, la entidad busca centralizar parte de la producción audiovisual y establecer un esquema uniforme para la cobertura.
Los cambios también alcanzarán el ingreso de los futbolistas a Clairefontaine, el tradicional centro de entrenamiento de la selección francesa. La llegada de los convocados será registrada por las cámaras oficiales de la Federación, mientras que los periodistas no tendrán acceso al predio para cubrir directamente ese momento.
Con esta modificación también desaparecerá el tradicional recorrido de los jugadores frente a las cámaras y fotógrafos durante su llegada a la concentración.
Menos entrevistas individuales durante la primera concentración
Las nuevas pautas también alcanzarán a las entrevistas individuales con los futbolistas. Durante la primera concentración de la era Zidane, los jugadores no realizarán notas individuales con los medios, una decisión vinculada al inicio de la nueva etapa y al proceso de adaptación del plantel al cuerpo técnico.
De todos modos, el contacto con la prensa no desaparecerá. Francia mantendrá las conferencias de prensa diarias con los futbolistas, que continuarán siendo uno de los principales canales de comunicación entre los integrantes del seleccionado y los periodistas.
Además, la Federación contempla mantener las zonas mixtas durante los primeros días de la concentración, lo que permitiría conservar espacios de interacción directa entre los jugadores y los medios.
El debut de Zidane será ante Turquía
Mientras se implementan estas modificaciones en la comunicación, Zidane prepara su primera convocatoria como entrenador de Francia.
El debut oficial del exmediocampista al frente del seleccionado será el 24 de septiembre ante Turquía, en el comienzo de una nueva etapa para el equipo nacional.
El exentrenador del Real Madrid asumirá el desafío después de la salida del anterior cuerpo técnico y con el objetivo de iniciar un nuevo ciclo en una selección que en los últimos años se mantuvo entre las protagonistas del fútbol internacional.