Jorge Jesús presentó su primera convocatoria como entrenador de la selección de Portugal y decidió mantener a Cristiano Ronaldo entre los convocados para la próxima edición de la UEFA Nations League. El delantero del Al Nassr, de 41 años, continúa así como una de las principales referencias del seleccionado portugués.
Cristiano Ronaldo, convocado por Jorge Jesús para la Nations League
El nuevo entrenador del seleccionado portugués presentó su primera convocatoria tras asumir en reemplazo de Roberto Martínez y mantuvo al delantero del Al Nassr para los partidos ante Gales, Noruega y Dinamarca.
El entrenador asumió el cargo después del Mundial de 2026, en reemplazo de Roberto Martínez, y comenzó su ciclo con una nómina que presenta cinco modificaciones respecto del plantel que participó de la Copa del Mundo.
Más allá de los cambios, Jorge Jesús optó por mantener buena parte de la base del equipo portugués. La lista incluye futbolistas de experiencia internacional y algunas caras nuevas en distintos sectores del campo.
Portugal inicia una nueva etapa
La selección portuguesa afrontará en esta ventana internacional tres compromisos: recibirá a Gales y posteriormente visitará a Noruega y Dinamarca.
Para Cristiano Ronaldo, la convocatoria representa una nueva oportunidad de continuar ampliando sus registros con la camiseta de Portugal. El atacante, actualmente en Al Nassr, se acerca a los 250 partidos internacionales con su selección.
Además, el portugués mantiene entre sus objetivos personales alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional. Según los registros difundidos, acumula 979 tantos y se encuentra a 21 de esa cifra.
Aunque el propio futbolista ha reconocido que su carrera atraviesa su etapa final, su presencia en la selección continúa siendo una de las principales decisiones del nuevo ciclo encabezado por Jorge Jesús.
La convocatoria completa de Portugal
Arqueros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting CP) y Samuel Soares (Benfica).
Defensores: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Nuno Mendes (PSG) y Nuno Tavares (Lazio).
Mediocampistas: João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid) y Bruno Fernandes (Manchester United).
Delanteros: Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (Galatasaray), Pedro Neto (Chelsea), João Félix (Al Nassr), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (Milan) y Fábio Silva (Borussia Dortmund).