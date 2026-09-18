Julián Álvarez se recuperó de la sobrecarga muscular que lo marginó de los últimos dos partidos del Atlético de Madrid y estará a disposición de Diego Simeone para el clásico ante Real Madrid. El delantero argentino trabajó intensamente durante los últimos días y mostró una evolución favorable de cara al esperado duelo madrileño.
Atlético de Madrid recupera a Julián Álvarez para el duelo ante Real Madrid
El delantero argentino evolucionó favorablemente de la sobrecarga muscular que sufrió ante Liverpool y estará a disposición de Diego Simeone para el derbi madrileño. Su presencia como titular todavía no está confirmada.
El atacante sufrió una pequeña molestia muscular durante el encuentro frente a Liverpool, por la Champions League, y posteriormente se perdió los compromisos ante Real Sociedad y Osasuna. Sin embargo, su recuperación avanzó de acuerdo con lo previsto y todo indica que podrá sumar minutos ante Real Madrid.
Álvarez trabajó a fondo para llegar al clásico
Durante el día libre del plantel, Julián Álvarez realizó una sesión específica junto al recuperador Zahínos en el predio Cerro del Espino, en Majadahonda. El delantero completó trabajos de velocidad, piques y cambios de ritmo, ejercicios que sirvieron para comprobar su evolución física.
Si bien todavía no está definido si comenzará el partido desde el arranque, Simeone podrá contar con el argentino para el derbi. La decisión final dependerá de cómo responda el jugador durante las últimas sesiones de entrenamiento y de la planificación del cuerpo técnico.
La ausencia de Álvarez no impidió que el Atlético consiguiera buenos resultados en sus últimos compromisos. El equipo rojiblanco venció 3-0 a Real Sociedad en Anoeta y luego goleó 4-0 a Osasuna, en una de sus actuaciones más completas de la temporada.
Competencia renovada en el ataque
El regreso de Julián también se produce en un momento de mayor competencia por los puestos ofensivos del equipo. La llegada de cinco refuerzos amplió las alternativas de Simeone y, particularmente en ataque, la aparición de Jonathan David sumó una nueva opción.
El delantero canadiense tuvo un buen comienzo en el equipo madrileño y marcó dos goles en sus primeros tres partidos, por lo que su presencia también representa una alternativa para el entrenador argentino a la hora de definir el equipo.
De esta manera, Simeone deberá resolver cómo conformar su ataque para un partido que tendrá además el condimento de la lucha por las posiciones de privilegio en LaLiga.
Las bajas que tendrá Simeone
El entrenador del Atlético no podrá contar con Pablo Barrios ni Alexander Sorloth, ambos afectados por lesiones musculares.
Sorloth permanece fuera de las canchas desde hace más de un mes como consecuencia de una lesión en el sóleo, mientras que Barrios tampoco estará disponible para el clásico.
En los últimos entrenamientos, Simeone probó distintas variantes para conformar la defensa. Entre ellas, Pubill apareció como alternativa en el lateral derecho, mientras que Hancko fue utilizado como marcador central.
El técnico argentino todavía dispone de algunas sesiones para definir el equipo que enfrentará a Real Madrid. La recuperación de Julián Álvarez representa una noticia positiva para el Atlético, aunque resta determinar si el delantero será titular o tendrá un ingreso durante el encuentro.