3-1 ante Italia

Zidane analizó su primera derrota con Francia: "Es parte del proceso"

El seleccionado francés cayó 3-1 ante Italia en San Siro, por la quinta fecha de la UEFA Nations League. Pese al resultado, Zinedine Zidane evitó dramatizar la derrota, reconoció las dificultades defensivas de su equipo y destacó algunos aspectos positivos del rendimiento.