La Selección de Francia sufrió su primera derrota bajo la conducción de Zinedine Zidane. Por la quinta fecha del Grupo 1 de la UEFA Nations League, el conjunto galo cayó 3-1 ante Italia en San Siro, después de comenzar en ventaja. Tras el encuentro, el entrenador analizó el rendimiento de sus dirigidos y reconoció algunas dificultades, aunque evitó dramatizar el resultado.
Zidane analizó su primera derrota con Francia: "Es parte del proceso"
El seleccionado francés cayó 3-1 ante Italia en San Siro, por la quinta fecha de la UEFA Nations League. Pese al resultado, Zinedine Zidane evitó dramatizar la derrota, reconoció las dificultades defensivas de su equipo y destacó algunos aspectos positivos del rendimiento.
El equipo francés había comenzado mejor y consiguió abrir el marcador a los 10 minutos de juego por intermedio de Michael Olise. Sin embargo, Italia reaccionó y dio vuelta el resultado con un doblete de Francesco Pio Esposito y otro tanto de Davide Frattesi para sellar el 3-1 definitivo.
Luego del partido, Zidane destacó el buen comienzo de su equipo, pero reconoció que el rendimiento decayó durante el segundo tiempo, especialmente en el aspecto defensivo.
"Empezamos bien y estuvimos bien en la posesión, pero en la segunda parte tuvimos dificultades, especialmente en la defensa. Nos mantuvimos en partido, pero después del 2-1 nos hundimos un poco. Es parte del proceso", explicó el entrenador ante los medios.
Además, el exentrenador del Real Madrid señaló que no quedó disconforme con todo lo realizado por sus dirigidos y remarcó que todavía hay aspectos por corregir.
"No estoy decepcionado, lo hubiera estado si no creáramos buena posesión. Lo que necesitamos analizar es por qué no estamos al tope de nuestro nivel apenas empieza el partido", agregó.
Italia terminó con una larga racha favorable a Francia
La victoria de Italia tuvo un significado especial, ya que representó el primer triunfo de la selección italiana como local ante Francia en 64 años.
El resultado también dejó en evidencia las dificultades que todavía debe resolver Zidane para consolidar su propuesta futbolística. Aunque Francia mostró buenos pasajes de juego, no logró sostener su rendimiento y terminó cediendo ante la reacción del conjunto dirigido por Roberto Mancini.
Francia buscará la clasificación ante Turquía
La derrota dejó a Francia en el segundo puesto del Grupo 1 de la UEFA Nations League, con 10 puntos, los mismos que Italia, que ocupa el liderazgo por diferencia de gol.
Bélgica se mantiene en la tercera posición con nueve unidades, luego de vencer 2-1 a Turquía como visitante. De esta manera, la definición del grupo quedó abierta de cara a la última jornada.
En la fecha decisiva, Francia se enfrentará a Turquía, que ya no tiene posibilidades de clasificación, mientras que Italia y Bélgica protagonizarán un duelo directo por un lugar en la siguiente instancia.
Así, el equipo de Zidane tendrá una nueva oportunidad para recuperarse y asegurar su clasificación, en un cierre de fase de grupos que promete ser ajustado.