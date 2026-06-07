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Zverev le ganó en cinco sets a Cobolli y logró su primer Grand Slam

El alemán superó al italiano tras un intenso duelo de cinco sets en Roland Garros, cerrando su cuarta final con un triunfo que lo acerca al top del ranking ATP.

El alemán superó al italiano tras un intenso duelo de cinco sets en Roland Garros, cerrando su cuarta final con un triunfo que lo acerca al top del ranking ATP. Foto: REUTERS / Stephane Mahe.El alemán superó al italiano tras un intenso duelo de cinco sets en Roland Garros, cerrando su cuarta final con un triunfo que lo acerca al top del ranking ATP. Foto: REUTERS / Stephane Mahe.
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El tenista alemán Alexander Zverev (2°) le ganó en la final de Roland Garros al italiano Flavio Cobolli (10°) y conquistó su primer título de Grand Slam.

Zverev se impuso por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego para finalmente cumplir su sueño de ganar un “Major”.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 7, 2026 Germany's Alexander Zverev celebrates after winning the final against Italy's Flavio Cobolli REUTERS/Benoit TessierEl encuentro se definió tras más de cuatro horas de juego, donde el tenista mostró su temple para asegurar su primer gran título en el circuito. Foto: REUTERS / Benoit Tessier.

El primer set fue un monólogo por parte de Zverev, quien pasó por arriba a un Cobolli que se mostró muy nervioso en su primera final de Grand Slam. Así fue como el alemán le quebró el servicio en tres ocasiones para conseguir un contundente 6-1.

Ya en la segunda manga, Cobolli empezó a jugar más suelto y no solo pudo mantenerse en partido, sino que en el séptimo game consiguió una ruptura clave sobre el servicio de su oponente, para después mantener sus turnos de saque y así igualar el encuentro.

En el tercer set hubo mucha paridad a lo largo de todos los games. Incluso Cobolli tuvo la oportunidad para quebrar y pasar al frente, pero Zverev defendió muy bien dichas oportunidades.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 7, 2026 Germany's Alexander Zverev celebrates after winning the final against Italy's Flavio Cobolli REUTERS/Benoit TessierCon una actuación sólida y estratégica, el alemán se consagra campeón, marcando un hito en su carrera y acercándose al segundo puesto del ranking. Foto: REUTERS / Benoit Tessier.

Finalmente, el alemán se quedó con dicho set por 6-4, gracias al quiebre que consiguió en el décimo game.

Lejos de darse por vencido, Cobolli salió muy decidido al cuarto parcial y rápidamente quebró para pasar al frente 2-0 y hasta llegó a sacar para set. Sin embargo, Zverev logró reponerse para forzar un tie-break. En la “muerte súbita”, el italiano tuvo mejor pulso para conseguir un apretado 7-5.

En el quinto y último set, Cobolli sintió la presión del momento que atravesaba, situación que fue aprovechada por Zverev, que rápidamente quebró dos veces seguidas para ponerse 4-0.

Pese a que el italiano opuso resistencia en los últimos games e intentó recortar distancias, Zverev mantuvo sus últimos turnos de saque y obtuvo una nueva ruptura en el séptimo juego para finalmente quedarse con la victoria y el primer título de Grand Slam de su carrera a los 29 años.

La de esta domingo fue la cuarta final en un “Major” para el jugador alemán, que ya había caído en las definiciones del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Gracias a este título, Zverev llegó a los 7305 puntos en el ranking ATP y le recorta distancias al español Carlos Alcaraz, que actualmente se ubica segundo.

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