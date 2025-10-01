Dólar, exportaciones y retenciones: el panorama antes del acuerdo con Estados Unidos

El Gobierno Nacional continúa trabajando en un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos mientras enfrenta un complejo escenario económico interno. La atención se centra en las próximas medidas relacionadas con el régimen cambiario, la liquidación de exportaciones y las retenciones, que podrían generar repercusiones tanto en el mercado como en los precios internos de productos como granos y carne.
En este marco, el licenciado en economía Germán Rolandi explicó que los recientes movimientos en el mercado cambiario están directamente vinculados con la liquidación de exportaciones y el calendario de anuncios del Gobierno.
“El primer paso que dio de gran volatilidad fue 'Retenciones Cero' hasta llegar 7 mil millones o al 31 de octubre. Los 7 mil millones se cubrieron en 3 días. Con lo cual hasta el 26 de octubre nos encontramos con que no va a haber más dólares”, manifestó el economista.
Impacto
La rapidez con la que se aplicaron las medidas generó tensiones entre los productores locales. Según Rolandi, “los pequeños productores la mayoría de la cosecha ya la habían colocado en la ventana. Hubo grandes productores que se beneficiaron, pero la gran mayoría quedó medio afuera del juego”.
El economista destacó que esta situación podría generar un ajuste en los precios “para que no sea solamente beneficio de las grandes exportadoras, hasta que se cubra la compra necesaria de granos para exportar, sobre todo porque también la carne está abierta, retenciones cero y no tienen cupo de exportación, con lo cual podemos tener algún pequeño volatilidad, de acá hacia fin de mes de octubre”.
En este sentido, Rolandi advirtió que la llegada de recursos dependerá de múltiples condiciones: “Hay 5 mil millones para un swap que problablemente llegue atado a varias condiciones. Una es lo que está descontando hoy el mercado, por eso el dólar sigue subiendo, las bandas tienen sus días contados. Después del 26 de octubre es probable que se libere el régimen cambiario y agarrate”.
Las negociaciones internacionales podrían marcar el rumbo del dólar.
El especialista agregó que Estados Unidos podría intervenir parcialmente para contener la volatilidad: “Va a decir va a haber alguna recompra de deuda, en caso de que empiece a colapsar porque todos empiecen a vender. Va a haber medidas de contención, pero no una medida fuerte de decir acá tienen toda esta plata para empezar a vender dólares y que tenga un techo. Lo van a dejar correr un tiempo”.
Rolandi también mencionó que el Gobierno depende del respaldoestadounidense en medio de un escenario político interno debilitado: “Sin Estados Unidos el gobierno se encuentra con un frente económico debilitado, con un frente político muy cuestionado porque quedó aislado de todos los grandes partidos y todos los grandes actores, con lo cual el único respaldo que tiene Milei es Estados Unidos”.
Próximos pasos
A medida que se acerca la fecha del 26 de octubre, los analistas destacan que la volatilidad del dólar y los mercados seguirá siendo un factor crítico. La liquidación de soja y otras exportaciones será clave para estabilizar el mercado, mientras que las decisiones sobre retenciones y acuerdos con Estados Unidos definirán la evolución de la economía a corto y mediano plazo.
El mercado sigue atento a los movimientos del gobierno.
Rolandi sostuvó que las próximas semanas serán determinantes: “Todavía nos quedan 26 días, sin mucha liquidación de soja y a la espera de las noticias del Tesoro estadounidense, como ya preveíamos, la volatilidad va a seguir en alza y es probable que el gobierno empiece a vender parte de lo que recompró estos días".
Y agregó que "otro de los grandes problemas fue que de estos 6300 millones que liquidaron los exportadores, el Gobierno solamente pudo comprar 44% cuando se esperaba que pudiera capturar la mayoría de esos fondos”.
En este contexto, la combinación de medidas internas y negociación externa será clave para definir la dirección de los mercados y la percepción de confianza en la economía nacional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.