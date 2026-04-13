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Bitcoin hoy: la cotización este lunes 13 de abril, minuto a minuto

La criptomoneda cotiza a US$72.610.

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Bitcoin (BTC) cotiza este lunes 13 de abril a US$72.610, según el promedio de cotizaciones.

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Este precio lo posiciona 2,14%,respecto de su valor hace 24 horas y 3,69% en comparación con el mismo día de la semana pasada.

El dominio actual del token (capitalización de mercado) es US$1.448.870.050.226.

FILE PHOTO: Representation of Bitcoin coin cryptocurrency is seen in this illustration taken September 10, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Qué son bitcoin y las criptomonedas

Bitcoin es la criptomoneda (moneda virtual) más importante de la actualidad. Cada vez más aceptada en todo el mundo, se puede usar para comprar productos y servicios.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Joy MaloneImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Joy Malone

Cada bitcoin es como un archivo que se almacena en una "billetera digital", ya sea en el teléfono celular, en una computadora o en una tablet. Las personas y empresas pueden realizar transferencias de bitcoins o una parte de un bitcoin entre diferentes billeteras digitales.

Cada una de estas transacciones quedan registradas en una lista pública llamada blockchain. De esta forma, se puede conocer la historia de un bitcoin, con el fin de evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones.

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