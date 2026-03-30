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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 30 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Lee Jae-WonImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Lee Jae-Won
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El dólar cerró este lunes 30 de marzo de 2026 con subas a nivel general en bancos hubo mayoría y con un blue que acompañó la tendencia terminando en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El MEP, en tanto, finalizó en $1.432,36, con alza de 0,20%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.365 y $1.415, con alza de 0,71% y spread de $50.

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En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.365 para la compra y $1.425 para la venta, con avance de 1,42% y spread de $60. En ICBC, cerró en $1.360 y $1.420, con suba de 0,35% y spread de $60.

FILE PHOTO: A U.S. five dollar note is seen in this illustration photo June 1, 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo moneda monedas billete dolar dolares eeuu moneda dolar dolares billetesImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Thomas White

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba de 0,71% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,71%: $1.431,41 para la compra y $1.431,98 para la venta. El spread fue de $0,57.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Yuriko NakaoImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Yuriko Nakao

Dólar blue

El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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