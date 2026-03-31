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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 31 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo descensos, el blue bajó y el MEP también se mantuvo en la misma tendencia durante la jornada.

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El dólar cerró este martes 31 de marzo de 2026 con bajas a nivel general en bancos y con un blue que acompañó la tendencia terminando en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El MEP, en tanto, finalizó en $1.424,15, con alza de 0,60%.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, con suba de 1,06% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.355 y $1.405, con alza de 1,06% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, con avance de 1,40% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.350 y $1.410, con suba de 0,70% y spread de $60.

El dólar cerró con bajas: el blue retrocedió y el MEP también registró una caída al finalizar la jornada.Imagen ilustrativa.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, sosteniendo el precio y el spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 1,35%: $1.423,82 para la compra y $1.424,21 para la venta. El spread fue de $0,39.

Dólar hoyImagen ilustrativa.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,70% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un descenso de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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