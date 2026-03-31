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Récord histórico en Rosgan: marzo cerró con más de 53 mil cabezas y precios en alza.

El mercado ganadero alcanzó un volumen récord de comercialización en el inicio de la zafra, con precios que para el ternero superaron la barrera de los 4 dólares por kilo.

"La falta de oferta suficiente se consolida como el gran problema estructural: con el stock actual, es difícil abastecer plenamente la demanda interna y externa", advierte el informe del mercado."La falta de oferta suficiente se consolida como el gran problema estructural: con el stock actual, es difícil abastecer plenamente la demanda interna y externa", advierte el informe del mercado.
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El mes de marzo marcó un hito para el mercado ganadero argentino.

En el inicio formal de la zafra, Rosgan comercializó un total de 53.666 cabezas, cifra que representa el mayor volumen mensual histórico puesto a la venta por la entidad.

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Este desempeño se dio en un marco de alta operatividad federal, con remates estratégicos en San Nicolás (Expoagro), Tandil, Concordia y Darregueira.

Un escenario de precios máximos y rentabilidad

El sector primario atraviesa un momento excepcional. Por primera vez en la historia de la ganadería local, el productor recibió por sus terneros valores superiores a los 4 dólares por kilo.

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Si bien el impulso inicial se dio durante la muestra de Expoagro —favorecido por ofertas del sistema financiero y las expectativas del evento—, la tendencia se mantuvo firme.

Aunque la abundante oferta propia de la época comenzó a "amesetar" los valores hacia finales de mes con una ligera corrección a la baja, los precios continúan en niveles históricamente altos.

"La falta de oferta suficiente se consolida como el gran problema estructural: con el stock actual, es difícil abastecer plenamente la demanda interna y externa", advierte el informe del mercado."La falta de oferta suficiente se consolida como el gran problema estructural: con el stock actual, es difícil abastecer plenamente la demanda interna y externa", advierte el informe del mercado.

Esto garantiza una excelente rentabilidad para el criador y el invernador tradicional, a pesar de que la industria del consumo y la exportación enfrentan desafíos por la caída en el nivel de ingresos y problemas de rentabilidad operativa.

"La falta de oferta suficiente se consolida como el gran problema estructural: con el stock actual, es difícil abastecer plenamente la demanda interna y externa", advierte el informe del mercado.

Agenda de remates para abril

Tras el éxito de marzo, Rosgan ya proyecta una intensa actividad para el próximo mes. Además del remate habitual en la Bolsa de Comercio de Rosario el 15 de abril, la agenda de remates especiales incluye:

10 de abril: Cooperativa Lehmann desde la Sociedad Rural de Santa Fe.

17 de abril: Gananor Pujol en la "5° Expo Ternero Goya" (Corrientes).

ganaderiaRosgan marcó un hito en marzo al vender 53.666 cabezas, el mayor volumen de su historia. Con precios récord para el ternero, el mercado ganadero sostiene la rentabilidad pese a los desafíos.

21 de abril: Jornada múltiple con eventos en Río Cuarto (Ferialvarez), General Ramírez (Etchevehere Rural) e Ildarraz (Entre Ríos).

23 y 24 de abril: Cierres en Coronel Suárez y Chascomús.

Desde su fundación en 2008, Rosgan se ha consolidado como una marca registrada de transparencia y federalismo, superando ya los 4 millones de cabezas operadas mediante la integración de 12 casas consignatarias y la Bolsa de Comercio de Rosario.

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