Informe de la Bolsa de Cereales

Mejoras en soja y maíz, pero ajustes en girasol y sorgo reconfiguran el escenario productivo

Las recientes precipitaciones mejoraron la condición hídrica de la soja y sostienen el potencial del maíz. Sin embargo, ajustes en el área sembrada impactan en las proyecciones de girasol y sorgo a nivel nacional.