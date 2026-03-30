#HOY:

San Cristóbal
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Informe de la Bolsa de Cereales

Mejoras en soja y maíz, pero ajustes en girasol y sorgo reconfiguran el escenario productivo

Las recientes precipitaciones mejoraron la condición hídrica de la soja y sostienen el potencial del maíz. Sin embargo, ajustes en el área sembrada impactan en las proyecciones de girasol y sorgo a nivel nacional.

Panorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgoPanorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo
Seguinos en
Por: 

Las lluvias registradas en los últimos días generaron un alivio clave para la campaña agrícola, con mejoras significativas en la condición de los cultivos de soja y un sostenimiento del potencial en maíz. Sin embargo, el escenario productivo muestra contrastes, con ajustes en las estimaciones de girasol y sorgo a partir de revisiones en el área sembrada.

Panorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgoPanorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo

En el caso de la soja, el impacto de las precipitaciones fue inmediato. A nivel nacional, la condición hídrica Óptima/Adecuada se incrementó en 7 puntos porcentuales, alcanzando al 85 % del área implantada. En paralelo, el 81 % del cultivo presenta un estado entre Normal y Excelente, con mejoras particularmente visibles en los planteos de segunda.

La soja de primera avanza hacia etapas clave: el 41 % del área ya inició la madurez fisiológica, con más del 60 % transitando esta fase en los núcleos productivos, lo que anticipa el inminente inicio generalizado de la cosecha.

Mirá tambiénLluvias de 100 mm en el este y allí hay temor por la cosecha, ¿cómo afectaron y cuál es el riesgo?

En tanto, los primeros lotes recolectados muestran una marcada heterogeneidad en los rindes, con registros de 45 quintales por hectárea en Marcos Juárez, 50 en Justiniano Posse y apenas 18 en Baradero.

Por su parte, la soja de segunda presenta un 76 % del área entre formación de vainas y llenado de grano. En este contexto, las lluvias recientes permitieron mejorar su condición en 7 puntos porcentuales, consolidando un panorama que sostiene la proyección de producción en 48,5 millones de toneladas.

Maíz

En cuanto al maíz, la cosecha continúa avanzando, aunque a un ritmo moderado. Con un progreso intersemanal de 2,2 puntos porcentuales, ya se recolectó el 15,2 % del área apta. Si bien las precipitaciones ralentizaron parcialmente las tareas, no alteraron el desarrollo general de la campaña.

FILE PHOTO: Jake Guse, a crop scout on the Pro Farmer Crop Tour, collects corn samples from a corn field as scouts travel across the midwest trying to gauge the size of the corn and soybean crop that farmers will harvest in the fall, in northwest Indiana, August 19, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File PhotoPanorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo

El rinde promedio nacional se ubica en 84,8 quintales por hectárea, con desempeños destacados en las regiones núcleo: 98,5 qq/Ha en el Núcleo Norte y 91,3 qq/Ha en el Núcleo Sur.

En tanto, el maíz tardío atraviesa mayoritariamente la etapa de llenado de grano, beneficiado por las condiciones hídricas actuales.

Mirá tambiénMaíz 2025/26: el balance regional de una campaña con producción y exportaciones récord

A nivel país, el 77,3 % del área presenta una condición entre Buena y Excelente, mientras que el 93,7 % cuenta con humedad adecuada u óptima. Bajo este escenario, la proyección de producción se mantiene en 57 millones de toneladas.

Girasol

Distinta es la situación del girasol. La cosecha avanza sobre el 61,1 % del área apta, con un progreso intersemanal de 12,9 puntos porcentuales. No obstante, se registra una demora de más de 10 puntos respecto al promedio histórico, explicada tanto por las lluvias recientes como por retrasos en la entrega de lotes de siembra tardía.

A partir de relevamientos a campo, se ajustó el área sembrada con un incremento de 150 mil hectáreas, lo que elevó la proyección de producción a 6,4 millones de toneladas.

Mirá tambiénEl agro representa el 60% de las exportaciones de bienes de Argentina y alcanzó el tercer total más alto de la historia en 2025

En términos de rindes, la mayoría de las regiones muestran resultados superiores a la campaña anterior, con excepción del centro y sudeste bonaerense, donde el déficit hídrico del verano afectó los lotes. Aun así, los valores se mantienen por encima del promedio de los últimos cinco años.

Sorgo

Finalmente, el sorgo presenta el ajuste más significativo. La cosecha cubre el 9,8 % del área nacional, con un rinde promedio de 44,4 quintales por hectárea. Sin embargo, la proyección de producción descendió a 2,9 millones de toneladas, como consecuencia de una reducción de 150 mil hectáreas en el área sembrada.

FILE PHOTO: Soy beans are seen at a Grobocopatel Hermanos company storage plant in Carlos Casares, Argentina, April 16, 2018. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo cosecha de sojaPanorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo

El cultivo muestra una gran heterogeneidad en su desarrollo: mientras en el centro y sur del país los lotes avanzan desde floración hasta madurez en condiciones entre Normal y Buena, en el norte predominan estadios más tempranos debido a la variabilidad en las fechas de siembra.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Agricultura
Soja

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro