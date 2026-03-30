Mejoras en soja y maíz, pero ajustes en girasol y sorgo reconfiguran el escenario productivo
Las recientes precipitaciones mejoraron la condición hídrica de la soja y sostienen el potencial del maíz. Sin embargo, ajustes en el área sembrada impactan en las proyecciones de girasol y sorgo a nivel nacional.
Panorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo
Las lluvias registradas en los últimos días generaron un alivio clave para la campaña agrícola, con mejoras significativas en la condición de los cultivos de soja y un sostenimiento del potencial en maíz. Sin embargo, el escenario productivo muestra contrastes, con ajustes en las estimaciones de girasol y sorgo a partir de revisiones en el área sembrada.
Panorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo
En el caso de la soja, el impacto de las precipitaciones fue inmediato. A nivel nacional, la condición hídrica Óptima/Adecuada se incrementó en 7 puntos porcentuales, alcanzando al 85 % del área implantada. En paralelo, el 81 % del cultivo presenta un estado entre Normal y Excelente, con mejoras particularmente visibles en los planteos de segunda.
La soja de primera avanza hacia etapas clave: el 41 % del área ya inició la madurez fisiológica, con más del 60 % transitando esta fase en los núcleos productivos, lo que anticipa el inminente inicio generalizado de la cosecha.
En tanto, los primeros lotes recolectados muestran una marcada heterogeneidad en los rindes, con registros de 45 quintales por hectárea en Marcos Juárez, 50 en Justiniano Posse y apenas 18 en Baradero.
Por su parte, la soja de segunda presenta un 76 % del área entre formación de vainas y llenado de grano. En este contexto, las lluvias recientes permitieron mejorar su condición en 7 puntos porcentuales, consolidando un panorama que sostiene la proyección de producción en 48,5 millones de toneladas.
Maíz
En cuanto al maíz, la cosecha continúa avanzando, aunque a un ritmo moderado. Con un progreso intersemanal de 2,2 puntos porcentuales, ya se recolectó el 15,2 % del área apta. Si bien las precipitaciones ralentizaron parcialmente las tareas, no alteraron el desarrollo general de la campaña.
Panorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo
El rinde promedio nacional se ubica en 84,8 quintales por hectárea, con desempeños destacados en las regiones núcleo: 98,5 qq/Ha en el Núcleo Norte y 91,3 qq/Ha en el Núcleo Sur.
En tanto, el maíz tardío atraviesa mayoritariamente la etapa de llenado de grano, beneficiado por las condiciones hídricas actuales.
A nivel país, el 77,3 % del área presenta una condición entre Buena y Excelente, mientras que el 93,7 % cuenta con humedad adecuada u óptima. Bajo este escenario, la proyección de producción se mantiene en 57 millones de toneladas.
Girasol
Distinta es la situación del girasol. La cosecha avanza sobre el 61,1 % del área apta, con un progreso intersemanal de 12,9 puntos porcentuales. No obstante, se registra una demora de más de 10 puntos respecto al promedio histórico, explicada tanto por las lluvias recientes como por retrasos en la entrega de lotes de siembra tardía.
A partir de relevamientos a campo, se ajustó el área sembrada con un incremento de 150 mil hectáreas, lo que elevó la proyección de producción a 6,4 millones de toneladas.
En términos de rindes, la mayoría de las regiones muestran resultados superiores a la campaña anterior, con excepción del centro y sudeste bonaerense, donde el déficit hídrico del verano afectó los lotes. Aun así, los valores se mantienen por encima del promedio de los últimos cinco años.
Sorgo
Finalmente, el sorgo presenta el ajuste más significativo. La cosecha cubre el 9,8 % del área nacional, con un rinde promedio de 44,4 quintales por hectárea. Sin embargo, la proyección de producción descendió a 2,9 millones de toneladas, como consecuencia de una reducción de 150 mil hectáreas en el área sembrada.
Panorama agrícola: sube la condición de la soja y se corrigen áreas en girasol y sorgo
El cultivo muestra una gran heterogeneidad en su desarrollo: mientras en el centro y sur del país los lotes avanzan desde floración hasta madurez en condiciones entre Normal y Buena, en el norte predominan estadios más tempranos debido a la variabilidad en las fechas de siembra.