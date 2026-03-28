Maíz 2025/26: el balance regional de una campaña con producción y exportaciones récord

La campaña de maíz 2025/26 comenzó formalmente en marzo con el avance de la cosecha de los planteos tempranos y ya se perfila como una de las más importantes de la historia.
Se proyectan marcas históricas para la producción, consumo interno y despachos al exterior. La producción alcanzaría récords en las regiones Norte y Sur. Las exportaciones desde el Gran Rosario se ubicarían en un nivel similar a su máximo histórico.
La campaña de maíz 2025/26 comenzó formalmente en marzo con el avance de la cosecha de los planteos tempranos y ya se perfila como una de las más importantes de la historia.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su Guía Estratégica para el Agro (GEA), la producción nacional alcanzaría las 62 millones de toneladas, lo que implicaría un crecimiento del 24,1% interanual y superaría en más de un 18% el récord previo.
El repunte se explica por una combinación de factores: una recuperación del área sembrada, que llega a 9,8 millones de hectáreas, y una mejora en los rindes promedio, favorecidos por lluvias registradas durante gran parte de 2025.
El rendimiento nacional se proyecta en 76,3 quintales por hectárea, con subas tanto frente a la campaña pasada como respecto del promedio de los últimos cinco años.
A nivel regional, la Región Central —que incluye provincias clave como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— vuelve a posicionarse como el principal motor productivo.
Con una superficie sembrada de 6 millones de hectáreas, un 20% superior a la campaña anterior, esta zona alcanzaría una producción récord de 41,6 millones de toneladas.
Los rindes, estimados en 84,1 quintales por hectárea, se ubican en los niveles más altos de los últimos cinco años.
Si bien la falta de agua durante el verano limitó el potencial en algunas áreas del sur de Santa Fe y Córdoba, el desempeño general de la región se mantiene robusto.
En la Región Sur, que abarca el centro y sur de Buenos Aires y La Pampa, también se registró un crecimiento en la superficie sembrada, que alcanzó un récord de 2,8 millones de hectáreas.
Sin embargo, los rindes se mantienen estables, levemente por debajo de la campaña anterior, lo que llevaría la producción a 15,7 millones de toneladas, el máximo histórico para la zona.
Por su parte, la Región Norte muestra una recuperación tras campañas afectadas por problemas sanitarios. Con 950.000 hectáreas sembradas —un 26% más interanual— y rindes en mejora, la producción se proyecta en 4,8 millones de toneladas, con un fuerte crecimiento respecto al año pasado.
El crecimiento productivo tendrá un correlato directo en el comercio exterior. Las exportaciones de maíz alcanzarían las 41 millones de toneladas, marcando un nuevo récord histórico y superando levemente la marca de la campaña 2020/21.
El nodo del Gran Rosario concentraría la mayor parte de los embarques, con 31,4 millones de toneladas, mientras que los puertos del sur sumarían 9,6 millones.
En paralelo, el consumo interno también mostraría un desempeño destacado. Impulsado por la producción animal, la industria y el sector de biocombustibles, alcanzaría un volumen récord de 19,7 millones de toneladas, consolidando su rol en la generación de valor agregado.