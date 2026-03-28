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El agro representa el 60% de las exportaciones de bienes de Argentina y alcanzó el tercer total más alto de la historia en 2025

La agroindustria exportó USD 51.070 millones en 2025. En cantidades, los despachos del agro tocaron un récord el último año. Además, el 70% de los principales complejos exportadores están vinculados al agro.

Las cadenas agroindustriales continúan desempeñando un rol central en las exportaciones con ventas que alcanzan los USD 51.070 millones en 2025, el tercer total nominal más alto de la historia.Las cadenas agroindustriales continúan desempeñando un rol central en las exportaciones con ventas que alcanzan los USD 51.070 millones en 2025, el tercer total nominal más alto de la historia.
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Las exportaciones de bienes de Argentina totalizaron USD 87.077 millones en 2025, ubicándose como el segundo registro más alto de la historia, solo por detrás del récord de 2022.

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El desempeño representó un incremento interanual del 9,3% y una suba del 14,7% respecto al promedio de los últimos cinco años. La mejora se explicó fundamentalmente por el aumento en las cantidades exportadas, que crecieron un 10%, compensando una leve caída de precios del 0,6%.

(251214) -- TIMBUES, 14 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 13 de diciembre de 2025 de un pescante descargando trigo en la bodega del buque MV Shandong Fu Yi que trasladará el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China en la terminal portuaria de Cofco International, en la localidad de Timbúes, en el norte de Rosario, en la provincia de Santa Fé, Argentina. El primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China partió el sábado desde la provincia argentina de Santa Fe, marcando un hito en la relación económica bilateral y la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (da)Las cadenas agroindustriales continúan desempeñando un rol central en las exportaciones con ventas que alcanzan los USD 51.070 millones en 2025, el tercer total nominal más alto de la historia.

De esta manera, el país consolida una tendencia en la que, pese a un contexto internacional menos favorable en precios, logra expandir sus ventas externas en términos de volumen.

El agro mantiene su rol central, pero avanza la diversificación

Las cadenas agroindustriales volvieron a ser el motor de las exportaciones, con ventas por USD 51.070 millones, el tercer mayor registro nominal del que se tenga registro.

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El sector explicó el 58,6% del total exportado, una participación superior a la de los últimos dos años, aunque todavía por debajo de los niveles observados entre 2015 y 2022.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que, si bien el agro sigue siendo dominante, comienza a evidenciarse una mayor solidez en otros sectores, lo que representa un avance en la diversificación de la matriz exportadora.

Largas filas de camiones esperando para descargar en el puerto de Rosario este jueves por la mañana.Las cadenas agroindustriales continúan desempeñando un rol central en las exportaciones con ventas que alcanzan los USD 51.070 millones en 2025, el tercer total nominal más alto de la historia.

En ese sentido, rubros como las manufacturas industriales y el sector energético muestran una recuperación sostenida, aunque aún con margen para alcanzar niveles históricos.

Complejos exportadores: subas, caídas y nuevos protagonistas

Al analizar los principales complejos exportadores, siete de los diez más relevantes pertenecen a la agroindustria, entre ellos soja, maíz, trigo, carne bovina, girasol, lácteos y pesca, que en conjunto explican el 48% de las exportaciones nacionales.

Durante 2025, la mayoría de los complejos mostró crecimiento en valor exportado. Se destacaron el complejo girasol (+47%), oro y plata (+28,1%) y carne y cueros bovinos (+24,3%). En contrapartida, el maíz registró una caída del 8,3% y el sector automotriz retrocedió levemente.

Girasol avanza con un marcado incremento de superficie implantada.Las cadenas agroindustriales continúan desempeñando un rol central en las exportaciones con ventas que alcanzan los USD 51.070 millones en 2025, el tercer total nominal más alto de la historia.

Entre las tendencias de mediano plazo, sobresale el crecimiento sostenido del complejo oro y plata, que duplicó su valor exportado en cinco años, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales.

Asimismo, el complejo petrolero-petroquímico continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del comercio exterior argentino. En 2025 alcanzó exportaciones por USD 11.495 millones, con un crecimiento del 135% respecto a 2021, posicionándose como el segundo complejo exportador del país, solo por detrás del complejo sojero.

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