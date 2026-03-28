Informe de la BCR

El agro representa el 60% de las exportaciones de bienes de Argentina y alcanzó el tercer total más alto de la historia en 2025

La agroindustria exportó USD 51.070 millones en 2025. En cantidades, los despachos del agro tocaron un récord el último año. Además, el 70% de los principales complejos exportadores están vinculados al agro.