Región Núcleo

Lluvias de 100 mm en el este y allí hay temor por la cosecha, ¿cómo afectaron y cuál es el riesgo?

Empiezan a aparecer sectores con riesgos a excesos y hay nuevos pronósticos de lluvias con un 65% del maíz cosechado y la soja a punto de arrancar. Por otro lado, el agua llegó a sectores de gran deficiencia. ¿Mejorará allí el rinde de la soja?