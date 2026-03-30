Lluvias de 100 mm en el este y allí hay temor por la cosecha, ¿cómo afectaron y cuál es el riesgo?
Empiezan a aparecer sectores con riesgos a excesos y hay nuevos pronósticos de lluvias con un 65% del maíz cosechado y la soja a punto de arrancar. Por otro lado, el agua llegó a sectores de gran deficiencia. ¿Mejorará allí el rinde de la soja?
“Los modelos de pronóstico de corto plazo muestran el ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste y dos sistemas frontales fríos avanzando desde el sudoeste. Uno iniciando el fin de semana y el otro antes del primer día de abril”, dice el consultor Elorriaga.
Las precipitaciones fueron persistentes y de baja intensidad, con una duración de casi 12 horas entre el viernes 20 y sábado 21 de marzo. Una ciclogénesis produjo este tipo de lluvias, lo que dejó acumulados sorprendentes, de entre 70 y más de 130 mm en el NE de la región núcleo.
El máximo valor se registró en Irigoyen con 134mm. Le siguió Carlos Pellegrini, con 130 mm; Noetinger, con 124 mm; y Rosario, con 110 mm. La distribución fue muy dispar, como se puede apreciar en el mapa, ya que en el resto de la región los acumulados oscilaron entre 15 y 45 mm.
“Los modelos de pronóstico de corto plazo muestran el ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste y dos sistemas frontales fríos avanzando desde el sudoeste. Uno iniciando el fin de semana y el otro antes del primer día de abril”, dice el consultor Elorriaga.
Por fuera de la región núcleo, estas lluvias también dejaron dos epicentros muy importantes de acumulados: a) en el centro de Santa Fe, con Sauce Viejo que acumuló 190 mm, y b) en el centro oeste bonaerense, con 134 mm de Pehuajó.
Áreas vulnerables a retrasos y problemas de cosecha
En la imagen se ven con claridad 3 zonas con excesos que han quedado vulnerables a nuevas lluvias significativas. La más importante es la del norte, con cubre buena parte de los departamentos San Martín, San Jerónimo e Irigoyen y una lengua que invade el este de San Lorenzo, a la que se le suma parte del norte de Unión, en Córdoba.
En esta área los acumulados de marzo van de 150 a casi 200 mm, cuando la media mensual de precipitaciones para la región es 110 mm, y ojo porque aún falta una semana para terminar el mes. Las otras dos zonas de riesgo están más acotadas; las áreas cercanas a las localidades de Pergamino, Lincoln y General Villegas.
“Los modelos de pronóstico de corto plazo muestran el ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste y dos sistemas frontales fríos avanzando desde el sudoeste. Uno iniciando el fin de semana y el otro antes del primer día de abril”, dice el consultor Elorriaga.
En principio, lo bueno es que los pronósticos indican lluvias moderadas para los próximos siete días. Dos frentes actuarían de viernes a domingo y entre martes y miércoles en la región.
Sin embargo, la amenaza está en que al pasar al otoño se da una transición cuando hay una fuerte inestabilidad atmosférica y en el otoño se suelen dar importantes acumulados entre abril y mayo.
“Toda la atención está puesta en levantar la cosecha de soja que arranca en una semana y la calidad del cultivo es muy sensible a estos temporales de agua”, dicen desde María Susana.
En Bigand, hay preocupación por los caminos rurales: “ya hay dificultades para transitar con camiones y cosechadoras”. Desde Pergamino, los técnicos señalan: “sería muy importante tener 15 días de buen tiempo para ir terminando la cosechado de maíz y comenzar tranquilos la de soja”.
Suman, pero llegaron tarde
Estas lluvias en el centro este de la región, una de las zonas más castigadas por la falta de agua del verano, tendrán escaso impacto en la productividad de la soja, “será más bien marginal”, explican los técnicos.
“Solo en siembras muy tardías de soja de primera puede sumarle algo más”, explican ingenieros que tienen lotes de primera sembrados a partir del 5 de noviembre, “nos vino bien esta agua”. Para la soja de segunda estos milímetros “son más prometedores, aunque no habrá cambios disruptivos”, explican los técnicos.
En el sector del “triángulo de sequía”, de Rosario hacia el sur y el oeste, estas lluvias evitaron pérdidas mayores: “permiten esperar rindes algo más “aceptables” para un cultivo que sufrió mucho entre enero y febrero”.
Desde el sudeste cordobés, en zonas como Corral de Bustos y Monte Buey, coinciden: “la lluvia no recupera el potencial perdido, pero rescató lotes que estaban al borde de perderse y hoy se proyectan entre 15 y 20 quintales. Revivieron”.
La cosecha de maíz volvió a tomar impulso
El martes, muchos productores ya estaban volviendo a los lotes para recomenzar la cosecha con buen ritmo. En la última semana se cosecharon 200.000 ha, alcanzando el 65% del área implantada, por encima del 50% del año pasado a igual fecha. A nivel regional, el rinde promedio se mantiene en 105 qq/ha.
En el centro-sur de Santa Fe, está cosechado el 90%. En Carlos Pellegrini, los 130 mm acumulados solo generaron demoras sin afectar rindes ni calidad. En el sur santafesino, el avance llega al 70%. En Bigand, los 103 mm registrados tampoco provocaron daños, lo que permitió retomar la cosecha el martes 24.
En el noreste de Buenos Aires, el avance es del 65%. En Pergamino, las labores también se reanudaron el martes. El sudeste de Córdoba presenta un avance del 70%. En Corral de Bustos, con acumulados de 40 a 50 mm, la cosecha se retomó rápidamente el lunes. El mayor atraso se registra en el noroeste bonaerense, con un 20% recolectado.