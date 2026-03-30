Mar del Plata será epicentro del debate clave de la cadena triguera

El 14 y 15 de mayo, Mar del Plata volverá a convertirse en el punto de encuentro más relevante de la cadena triguera con una nueva edición del Congreso A Todo Trigo 2026, el tradicional evento organizado por la Federación de Acopiadores que, desde hace más de dos décadas, reúne a los principales actores del sector.
Bajo el lema “Del rinde al negocio”, la edición 2026 propone una mirada integral que abarca desde la producción hasta la comercialización, en un contexto que demanda mayor precisión en la toma de decisiones, incorporación de tecnología y articulación entre los distintos eslabones de la cadena.
“Del rinde al negocio”: el trigo se debate en Mar del Plata con mirada estratégica
El encuentro se desarrollará en el Hotel Sheraton de la ciudad balnearia y contará con la participación de más de 60 especialistas de primer nivel, quienes expondrán en tres salas simultáneas sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el cultivo de trigo, tanto a nivel nacional como internacional.
Un escenario favorable para el trigo
El congreso llega en un momento considerado auspicioso para el cereal, con perspectivas de recuperación productiva que renuevan las expectativas del sector.
En este marco, los distintos paneles abordarán el análisis de mercados y la coyuntura económica, ofreciendo herramientas para interpretar el contexto global y su impacto en Argentina.
“Del rinde al negocio”: el trigo se debate en Mar del Plata con mirada estratégica
Además, se pondrá el foco en la gestión empresarial, con propuestas orientadas a mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas vinculadas a la cadena triguera.
La visión sectorial y las proyecciones para la próxima campaña fina también ocuparán un lugar central en la agenda.
Tecnología, manejo y nuevos paradigmas
Uno de los ejes más relevantes del encuentro estará vinculado a los aspectos técnicos del cultivo. Se desarrollarán exposiciones sobre manejo de cultivos de invierno, condiciones climáticas, suelos y estrategias para maximizar la productividad.
En paralelo, se analizará el creciente protagonismo de herramientas innovadoras como los bioinsumos, la incorporación de genética avanzada, la mecanización y el uso de inteligencia artificial aplicada a la producción agrícola. Estos temas reflejan el proceso de transformación que atraviesa el sector, donde la tecnología se consolida como un factor determinante para mejorar los resultados.
Lanzamientos y novedades para la campaña
Como es habitual, el evento será también el escenario del lanzamiento oficial de la Campaña Fina 2026 por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, uno de los momentos más esperados por productores y operadores del mercado.
“Del rinde al negocio”: el trigo se debate en Mar del Plata con mirada estratégica
A su vez, el programa incluirá módulos especiales donde empresas del sector presentarán las últimas innovaciones para la campaña, junto con los tradicionales paneles de semilleros, espacios clave para conocer las tendencias en materiales genéticos y nuevas soluciones productivas.
Con una agenda amplia y estratégica, A Todo Trigo 2026 se perfila nuevamente como el ámbito de referencia para analizar el presente y proyectar el futuro del cultivo en Argentina y la región, consolidando su rol como el congreso más influyente de la cadena triguera en Hispanoamérica.