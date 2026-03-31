Campaña fina

El encarecimiento global de la urea y su impacto en la rentabilidad del trigo entrerriano

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del SIBER, analiza la evolución de la relación insumo-producto de los granos frente a la urea. De cara al inicio de la ventana de siembra de trigo en Entre Ríos, el mercado de insumos encendió las alertas tras un abrupto encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, fuertemente traccionado por la escalada de los recientes conflictos internacionales.