El presidente de la Nación, Javier Milei, estará a cargo este martes de la exposición final del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevará a cabo bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
Milei expondrá en un congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
También disertarán Luis Caputo, Quirno y gobernadores en el evento económico que llevará como lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”. La jornada comienza a las 8.
En una jornada que comenzará a las 8 horas y se extenderá hasta las 19, asistirán figuras relevantes del ámbito político, empresarial y financiero, de los sectores público y privado, donde analizarán el escenario económico actual, las inversiones y los desafíos que tiene el país en los próximos años.
El cierre del mandatario argentino tendrá puesto el foco en la consolidación económica, con la que defenderá su modelo de gestión, ante los empresarios presentes, y exponer los avances en su plan de reformas estructurales. Asimismo, hablará acerca del superávit y la estabilidad macroeconómica de la Argentina.
Quiénes estarán
Entre los disertantes, se destacará la presencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), ambos a confirmar.
También estarán el titular del IAEF, Pablo Miedziak, quien estará a cargo de la apertura del evento y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que lo acompañará.
El Congreso Anual del IAEF tendrá una vasta agenda de actividades, expositores y paneles, principalmente relacionados a la economía, las finanzas, la política nacional y la actualidad internacional.
Algunos de los temas que se desarrollarán a lo largo del evento se relacionan con las claves para entender la economía actual; el financiamiento y la inversión; la construcción de los acuerdos para el crecimiento del país; y la mirada de los gobernadores en relación a la economía.
Milei encabezó un plenario para la memoria del Holocausto
En la actividad oficial que dio comienzo a la semana, Milei encabezó este lunes el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), que tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires.
El mandatario asistió al evento acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno. Del encuentro internacional también formaron parte la secretaria general de la IHRA, Michaela Küchler, y el empresario Marcelo Mindlin.
Bajo la consigna “Expandiendo las Fronteras de la Memoria”, Argentina funciona como sede de los dos plenarios anuales del organismo en el marco del ejercicio de su presidencia pro tempore durante el período 2026.
Se trata de un hito institucional, ya que representa la primera oportunidad en la que un país del hemisferio sur asume la conducción de la entidad.