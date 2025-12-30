Cómo funcionarán los servicios financieros en la víspera de Año Nuevo

La llegada del Año Nuevo trae consigo un calendario distinto para las operaciones bursátiles y los bancos.
Cómo operarán las entidades financieras y el mercado este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.
Con respecto a la jornada para las acciones y bonos locales, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) informó ante esta agencia que no habrá operaciones durante el miércoles. Es decir, no se realizarán negociaciones ni liquidaciones en la víspera al 2026.
El jueves 1 de enero tampoco se realizarán operaciones debido al feriado inamovible por el comienzo del nuevo año.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el miércoles 31 de diciembre habrá asueto para el personal bancario, y se mantendrán cerradas todas las entidades financieras del país.
La compra y venta de dólares tampoco estará habilitada para este miércoles.
Sí funcionarán los canales de atención online, donde se podrá operar a través de home banking y aplicaciones móviles para realizar pagos, transferencias y consultas de saldo y movimientos.
También permanecerán abiertos los cajeros automáticos para realizar extracciones y/o depósitos de dinero.
En tanto, para el 1 de enero habrá feriado bancario por el feriado nacional.