El Banco Mundial proyectó que Argentina mostrará un crecimiento superior al regional, con 3,6% en 2026 y 3,7% en 2027, según su Panorama Económico de América Latina y el Caribe, y atribuye esa dinámica a medidas recientes del gobierno de Javier Milei.
El Banco Mundial dice que la Argentina será el país de América Latina que más crecerá en 2026
El organismo estimó un crecimiento de 3,6% para este año y un acumulado del 12,2% para 2027. Resaltó al RIGI como motor de expansión y advirtió riesgos por reservas negativas y financiamiento externo.
El informe detalló que la recuperación provocaría un crecimiento acumulado del 12,2% entre 2024 y 2027, cifra que, según el documento, superaría el 12% del PBI en el gobierno nacional y marcaría tres años consecutivos de expansión después de la caída acumulada entre 2011 y 2024.
El organismo destacó que la mejora fiscal fue clave: el país pasó de déficit a registrar superávit primario y general, resultado de la racionalización del gasto, recortes de ineficiencias y la eliminación de subsidios energéticos; además, señaló al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, RIGI (RIGI), como catalizador del crecimiento.
Ventajas del RIGI
El Banco Mundial indicó que el RIGI redujo la tasa del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para proyectos en energía, minería, tecnología e infraestructura, y que esa ventaja fiscal coincidió con análisis previos sobre una carga tributaria corporativa elevada en la región.
El organismo evaluó que el el mecanismo de excepción impositiva para grandes inversiones impulsa inversión en sectores estratégicos y que la reducción del impuesto a las ganancias favorece proyectos de mayor escala frente a regímenes locales.
En contraste, el informe calificó a Tierra del Fuego como un ejemplo de política industrial fallida y señaló que su esquema actual genera un costo fiscal anual aproximado de US$ 1.070 millones.
El documento explicó que el régimen de la isla incentiva la importación de insumos para revenderlos en el continente sin aumentar significativamente la productividad ni la tecnología local, y que su prórroga hasta 2038 se hizo sin condiciones de desempeño ni planes de transición.
Cuáles son los riesgos
Entre los riesgos, el Banco Mundial advirtió que el Banco Central mantiene reservas netas negativas y que el acceso a los mercados internacionales de deuda es limitado, lo que genera necesidades de financiamiento externo considerables.
El informe también señaló que el crédito al sector privado se mantiene alrededor del 15% del PIB, el nivel más bajo de la región, y que una recuperación sostenida del crédito dependerá de la continuidad del proceso de estabilización.
Además, el organismo mencionó la inflación y las vulnerabilidades externas como amenazas al crecimiento proyectado, pese a que el riesgo soberano medido por el EMBI se redujo notablemente desde 2022–2023 hasta marzo de 2026.
El informe concluye con la advertencia institucional de que, si bien la expansión asociada al RIGI y a acuerdos internacionales puede acelerar el crecimiento del país, la prórroga del régimen de Tierra del Fuego sin condiciones afianza una carga fiscal creciente y la continuidad de la estabilización condicionará la recuperación del crédito y el acceso a financiamiento.