El dólar en el Banco Nación cerró este miércoles a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta, con una suba de $5 en ambas puntas, equivalente al 0,32%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 19 de noviembre, en Argentina
El Banco Nación registró un incremento del 0,32% en sus cotizaciones, mientras que el MEP avanzó 1,39% y terminó la jornada con un valor vendedor de $1.621,98.
El blue subió 1,56% y cerró a $1.630.
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Por su parte, el dólar blue avanzó un 1,56% y terminó a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta. El dólar MEP subió un 1,39% y cotizó a $1.621,47 para la compra y $1.621,98 para la venta.
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