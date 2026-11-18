El dólar cerró este miércoles 18 de noviembre con aumentos en cuatro de los cinco bancos relevados y precios vendedores de entre $1.574 y $1.589. El blue avanzó 1,56% hasta $1.630 y el MEP subió 1,39% a $1.621,98. Hipotecario fue la única entidad que figuró sin variación.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 18 de noviembre
El paralelo avanzó 1,56% y el bursátil subió 1,39%. Entre las entidades relevadas, Bica, Nación, Provincia e ICBC registraron aumentos, mientras que Hipotecario figuró sin variación.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta, con subas de $5 en ambas puntas, una variación del 0,32% y un spread de $50. ICBC también aumentó $5 en cada punta y mostró el mismo porcentaje, con valores de $1.520 y $1.580 y una diferencia de $60.
Banco Bica presentó la venta más alta entre las entidades relevadas, a $1.589, con una compra de $1.538. Ambas puntas subieron $6, la variación fue del 0,38% y el spread quedó en $51. Hipotecario figuró sin cambios a $1.530 y $1.574, respectivamente, con una diferencia de $44 y la venta más baja del grupo.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.621,47 para la compra y $1.621,98 para la venta, con una suba del 1,39% y un spread de $0,51. La punta compradora avanzó $24,19 y la vendedora, $22,17. Esta última quedó $32,98 por encima de Banco Bica, la entidad con la venta más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.610 para la compra y $1.630 para la venta, con un incremento de $25 en ambas puntas y una variación del 1,56%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $8,02 por encima del MEP y $50 por encima de Nación, Provincia e ICBC.