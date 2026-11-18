La producción industrial en Santa Fe cayó 4,8% interanual en septiembre y acumula una baja de 3,4% en 2026

La Federación Industrial apunta contra altas tasas e impuestos, apertura e inflación por encima del tipo de cambio. El 52% de las ramas industriales marca retrocesos en un marco de pérdida de empresas y de empleos formales. La actividad está 4,7% por encima de septiembre del 2023.