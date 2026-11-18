El dólar cerró este martes 17 de noviembre sin cambios en el Banco Nación, donde cotizó a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 18 de noviembre, en Argentina
En el mercado financiero, las cotizaciones paralelas registraron subas durante la jornada del martes 17 de noviembre.
Por su parte, el dólar blue subió 0,31% y terminó en $1.605 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,38% y se ubicó en $1.592,98.
La producción industrial en Santa Fe cayó 4,8% interanual en septiembre y acumula una baja de 3,4% en 2026
La Federación Industrial apunta contra altas tasas e impuestos, apertura e inflación por encima del tipo de cambio. El 52% de las ramas industriales marca retrocesos en un marco de pérdida de empresas y de empleos formales. La actividad está 4,7% por encima de septiembre del 2023.Continuar leyendo →
La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.530 | venta $1.575.
- Banco Provincia: compra $1.525 | venta $1.575.
- Banco Nación: compra $1.525 | venta $1.575.
- Banco Bica: compra $1.532 | venta $1.583.
Con fuerte freno en alimentos, los precios mayoristas desaceleraron al 1,6% en octubre
El índice de precios al por mayor desaceleró casi a la mitad y volvió a quedar por debajo de la inflación minorista. Los productos refinados del petróleo explicaron más de un tercio de la suba general, mientras alimentos y bebidas moderaron considerablemente sus incrementos.Continuar leyendo →