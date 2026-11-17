El dólar cerró este lunes 16 de noviembre con una suba del 0,32% en el Banco Nación, que cotizó a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 17 de noviembre, en Argentina
El dólar cerró con una suba del 0,32% en el Banco Nación, donde cotizó a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.
Sin grandes movimientos, el dólar terminó la jornada con cotizaciones estables en la mayoría de las entidades.
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Por su parte, el dólar blue avanzó 0,95% hasta $1.590 para la venta, mientras que el MEP subió 0,43% y cerró a $1.585,72.
10:01 / Mar. 17.11.2026
La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.520 | venta $1.565.
- Banco Provincia: compra $1.525 | venta $1.575.
- Banco Nación: compra $1.525 | venta $1.575.
- Banco Bica: compra $1.525 | venta $1.575.
09:30 / Mar. 17.11.2026
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