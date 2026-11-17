El dólar cerró este martes 17 de noviembre con subas en Banco Bica e Hipotecario, mientras que Nación, Provincia e ICBC figuraron sin variación. Las ventas bancarias oscilaron entre $1.574 y $1.583. El blue avanzó 0,31% hasta $1.605 y el MEP subió 0,38% a $1.592,98.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 17 de noviembre
El paralelo avanzó 0,31% y el bursátil subió 0,38%. Entre las entidades relevadas, Bica e Hipotecario registraron aumentos, mientras que Nación, Provincia e ICBC figuraron sin variación.
Así cerró el dólar
Banco Bica cotizó a $1.532 para la compra y $1.583 para la venta, con aumentos de $7 y $8, respectivamente. La variación fue del 0,51% y el spread quedó en $51. Su precio vendedor resultó el más alto entre las cinco entidades relevadas.
Banco Hipotecario mostró $1.530 para la compra y $1.574 para la venta, con una suba de $5 en ambas puntas y una variación del 0,32%. El spread fue de $44 y su precio vendedor quedó como el más bajo entre los bancos relevados.
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires coincidieron en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un spread de $50. ICBC compartió el precio vendedor, con una compra de $1.515 y una diferencia de $60. Las tres entidades figuraron sin variación en el relevamiento.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.591,97 para la compra y $1.592,98 para la venta, con una suba del 0,38% y un spread de $1,01. La punta compradora avanzó $7,47 y la vendedora, $6,03. Esta última quedó $9,98 por encima de Banco Bica, la entidad con la venta más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.585 para la compra y $1.605 para la venta, con una suba de $5 en ambas puntas y una variación del 0,31%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $12,02 por encima del MEP y $30 por encima de Nación, Provincia e ICBC.