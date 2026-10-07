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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 7 de octubre, en Argentina

Los bancos relevados cerraron sin cambios, con Banco Nación en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el dólar MEP terminó en $1.537,44 y $1.538,08, con una baja del 0,03%.