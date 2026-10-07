Los bancos relevados finalizaron la jornada sin cambios: Banco Nación mantuvo sus valores en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el dólar blue cerró en $1.525 y $1.545, respectivamente.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 7 de octubre, en Argentina
Los bancos relevados cerraron sin cambios, con Banco Nación en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el dólar MEP terminó en $1.537,44 y $1.538,08, con una baja del 0,03%.
El dólar blue permaneció estable en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.
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Por su parte, el dólar MEP terminó en $1.537,44 para la compra y $1.538,08 para la venta, con una variación general negativa del 0,03%.
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La cotización del dólar en los bancos
Banco Santa Fe: sin cotización actualizada disponible
Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540
Banco Nación: compra $1.490 | venta $1.540
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