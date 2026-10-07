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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 7 de octubre, en Argentina

Los bancos relevados cerraron sin cambios, con Banco Nación en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el dólar MEP terminó en $1.537,44 y $1.538,08, con una baja del 0,03%.

El dólar blue permaneció estable en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.El dólar blue permaneció estable en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.
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Los bancos relevados finalizaron la jornada sin cambios: Banco Nación mantuvo sus valores en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el dólar blue cerró en $1.525 y $1.545, respectivamente.

Mirá también Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 6 de octubre

Por su parte, el dólar MEP terminó en $1.537,44 para la compra y $1.538,08 para la venta, con una variación general negativa del 0,03%.

10:25 / Mié. 07.10.2026

El Banco Mundial recortó las proyecciones de crecimiento para Argentina

Pese a rebajar la estimación, el organismo multilateral ponderó el superávit fiscal y los avances en la estabilización económica pronosticando tres años de crecimiento.

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10:05 / Mié. 07.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Santa Fe: sin cotización actualizada disponible

Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540

Banco Nación: compra $1.490 | venta $1.540

Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550

09:00 / Mié. 07.10.2026

Así cerró el dólar el martes

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