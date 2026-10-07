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Análisis de INDEC

Más capital y trabajo para producir casi lo mismo: la cuenta pendiente de la última década en Argentina

Un análisis histórico revela que pese al incremento de recursos y horas laborales, entre 2016 y 2025, la eficiencia productiva argentina exhibe un persistente retroceso en las últimas décadas.

Pese al incremento de recursos y horas laborales entre 2016 y 2025, la eficiencia productiva argentina exhibe un persistente retroceso en las últimas décadas. Foto: Archivo / Xinhua / Martín Zabala.Pese al incremento de recursos y horas laborales entre 2016 y 2025, la eficiencia productiva argentina exhibe un persistente retroceso en las últimas décadas. Foto: Archivo / Xinhua / Martín Zabala.
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Mayor stock de capital y más horas de trabajo no bastó para mejorar la productividad durante la última década en la Argentina.

Es la principal conclusión que deja la nueva medición del INDEC, que reconstruye después de dos décadas el stock de capital y publica por primera vez una serie oficial de productividad para 2016-2025. El organismo lo sintetiza de manera explícita: “El valor agregado a precios básicos creció por debajo de los servicios laborales y de capital durante el período 2016-2025”.

Entre 2016 y 2025 aumentaron los servicios de capital y las horas trabajadas, pero la producción avanzó mucho menos. La Productividad Total de los Factores terminó 7,5% por debajo del nivel de 2016. Fuente: INDEC.Entre 2016 y 2025 aumentaron los servicios de capital y las horas trabajadas, pero la producción avanzó mucho menos. La Productividad Total de los Factores terminó 7,5% por debajo del nivel de 2016. Fuente: INDEC.

Los números explican la dimensión del problema. Tomando 2016=100, el valor agregado bruto terminó 2025 en 103,1; los servicios de capital, en 114; y los laborales, en 110,7. La Productividad Total de los Factores (PTF), en cambio, bajó a 92,5. Es decir, la economía generó apenas 3,1% más producto utilizando 14% más servicios de capital y 10,7% más trabajo. La productividad laboral también terminó 6,9% debajo del nivel inicial.

(211102) -- MARCOS PAZ, 2 noviembre, 2021 (Xinhua) -- Imagen del 20 de octubre de 2021 de trabajadores manipulando las tostadas fabricadas por la empresa Manieri & Rossi, en el municipio de Marcos Paz, Argentina. El municipio bonaerense de Marcos Paz, Exposición Internacional de Importaciones de China,chino y de consolidar la vocación internacionalista de este distrito. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ra) (vf) empleo trabajo fabrica trabajador industria gananciasEl stock de capital representa la capacidad productiva acumulada en máquinas, equipos, edificios e infraestructura. Entre 2016 y 2025 aumentó más rápido que la producción de la economía. Foto: Archivo / Xinhua.

El propio informe atribuye la trayectoria a “el nulo crecimiento de la producción frente a la contribución positiva de los factores productivos” y calcula una caída promedio anual de 0,9% de la PTF en la década.

Tres gobiernos con resultados dispares

La serie atraviesa tres administraciones con diagnósticos e instrumentos diferentes. No constituye, sin embargo, una tabla de posiciones presidenciales: el capital madura con rezagos, la productividad es un residuo estadístico y el período incluye shocks extraordinarios como la crisis de 2018-2019, la pandemia y la sequía de 2023.

maquinariaLa composición del capital abre un interrogante para la industria nacional: en 2025 la maquinaria y equipo importado creció 4,3%, mientras el stock de maquinaria nacional avanzó apenas 0,3%.

Con Mauricio Macri, el Plan Productivo Nacional de 2016 planteó entre sus ejes reducir el costo del capital, elevar la productividad laboral, ampliar infraestructura, incorporar tecnología y profundizar la inserción internacional. La PTF, sin embargo, pasó de 100 en 2016 a 94,5 en 2019.

El gobierno de Alberto Fernández implementó Argentina Productiva 2030 propuso transformar la estructura productiva y tecnológica, crear empleo registrado, incorporar tecnología, elevar la competitividad y sustituir importaciones de manera eficiente. Entre 2019 y 2023 la PTF descendió de 94,5 a 91,9, aunque el período quedó fuertemente atravesado por la pandemia y luego por la sequía.

"Si la excusa del gobierno nacional para no hacer obra pública en estos casi dos años es la corrupción, ¿cuál es la alternativa?", se pregunta Roal Báscolo, mientras defiende el programa que desarrolla la provincia en zonas como el norte provincial, donde las reparaciones de rutas no serían posibles sin el apoyo estatal.El stock de infraestructura del gobierno general cayó 0,2% en 2025. Una baja implica que las nuevas incorporaciones de capital no alcanzaron a compensar plenamente la depreciación de los activos existentes.

La administración de Javier Milei fijó con la ley Bases su preferencia por atraer grandes inversiones, desregular el mercado interno, fortalecer la competitividad, aumentar exportaciones y crear empleo. A la vez, la inversión pública nacional cayó 75,1% real durante 2024, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La PTF tocó ese año el mínimo de la serie, en 90, y rebotó a 92,5 en 2025.

El INDEC identifica un cambio de tendencia en 2025: de los 3,6 puntos de crecimiento del valor agregado, 2,8 fueron atribuidos a una mejora de la productividad, frente al aporte negativo promedio de la década. Fuente: INDEC.El INDEC identifica un cambio de tendencia en 2025: de los 3,6 puntos de crecimiento del valor agregado, 2,8 fueron atribuidos a una mejora de la productividad, frente al aporte negativo promedio de la década. Fuente: INDEC.

Ese rebote es relevante, pero todavía insuficiente para probar un cambio estructural. El INDEC afirma que “en 2025 se produjo un cambio de tendencia”: el VAB aumentó 3,6%, con una contribución de 0,6 punto del capital, 0,2 del trabajo y 2,8 puntos de productividad.

Ariel Coremberg, consultor y autor del trabajo, advirtió que la mejora contrasta con una caída acumulada de 10% entre 2016 y 2024 y sostuvo que elevar productividad e inversión requiere continuidad durante décadas.

Incremento del equipamiento importado

El otro hallazgo aparece al observar qué activos se acumularon. “El stock de capital tuvo un crecimiento de 1,6% en el promedio anual durante el período 2016-2025”, señala el INDEC. Por encima quedaron maquinaria y equipo importado, con 3,1% anual; viviendas, 2%; e infraestructura de empresas, 1,8%. La maquinaria y equipo nacional avanzó apenas 0,9%.

El stock de capital creció 1,5% en 2025, pero con fuertes diferencias: lideraron los equipos importados, mientras la maquinaria nacional apenas avanzó y la infraestructura del gobierno general retrocedió. Fuente: INDEC.El stock de capital creció 1,5% en 2025, pero con fuertes diferencias: lideraron los equipos importados, mientras la maquinaria nacional apenas avanzó y la infraestructura del gobierno general retrocedió. Fuente: INDEC.

En 2025 esa divergencia se hizo más marcada. El equipo de transporte importado aumentó 12,6% y la maquinaria importada 4,3%; la maquinaria nacional, apenas 0,3%. Al mismo tiempo, “el stock de infraestructura de gobierno general descendió 0,2%”.

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