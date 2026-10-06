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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 6 de octubre

El mercado cambiario mostró estabilidad en los bancos relevados y en el blue, mientras que el MEP registró una leve baja durante la jornada de este martes.

Los bancos relevados cerraron sin cambios durante la jornada de este martes.Los bancos relevados cerraron sin cambios durante la jornada de este martes.
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Los bancos relevados cerraron este martes sin variaciones. El dólar blue se mantuvo en $1.545 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,03% y finalizó en $1.538,08.

Así cerró el dólar

Banco Nación y Banco Provincia coincidieron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Ambos registraron una variación del 0,00% y un spread de $50.

ICBC cotizó a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. Bica quedó en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una diferencia de $61. Las dos entidades cerraron sin cambios.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP bajó 0,03% y terminó a $1.538,08 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró a $1.537,44 para la compra y $1.538,08 para la venta. El valor comprador subió $2,76, pero el vendedor bajó $0,44. La variación general fue negativa en 0,03% y el spread terminó en $0,64.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue se mantuvo estable y cerró a $1.545 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue permaneció estable durante la jornada. Finalizó a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, sin cambios respecto del cierre anterior y con un spread de $20.

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