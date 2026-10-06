Los bancos relevados cerraron este martes sin variaciones. El dólar blue se mantuvo en $1.545 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,03% y finalizó en $1.538,08.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 6 de octubre
El mercado cambiario mostró estabilidad en los bancos relevados y en el blue, mientras que el MEP registró una leve baja durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia coincidieron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Ambos registraron una variación del 0,00% y un spread de $50.
ICBC cotizó a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. Bica quedó en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una diferencia de $61. Las dos entidades cerraron sin cambios.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró a $1.537,44 para la compra y $1.538,08 para la venta. El valor comprador subió $2,76, pero el vendedor bajó $0,44. La variación general fue negativa en 0,03% y el spread terminó en $0,64.
Dólar blue
El dólar blue permaneció estable durante la jornada. Finalizó a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, sin cambios respecto del cierre anterior y con un spread de $20.