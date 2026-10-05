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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 5 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos predominó la estabilidad, con una baja en Banco Provincia, mientras que el blue y el MEP retrocedieron durante la jornada de este lunes.

Banco Provincia fue la única entidad relevada que registró una baja.Banco Provincia fue la única entidad relevada que registró una baja.
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El dólar cerró este lunes con mayoría de estabilidad en los bancos relevados, aunque Banco Provincia registró una baja. El blue cayó 0,64% y terminó a $1.550 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,62% y se ubicó en $1.539,66.

Así cerró el dólar

Banco Nación cerró a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios y con un spread de $50. Banco Provincia cotizó a $1.490 y $1.540, respectivamente, con una baja del 0,32% y una brecha de $50.

ICBC se mantuvo en $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con variación nula y un spread de $60. Bica también quedó sin cambios: compró a $1.489 y vendió a $1.550, con una diferencia de $61.

dollarEl dólar MEP retrocedió un 0,62% durante la jornada.

Dólar MEP

El dólar MEP finalizó en $1.538,92 para la compra y $1.539,66 para la venta. En la jornada perdió $9,85 y $9,58, respectivamente, lo que representó una caída del 0,62%. El spread quedó en $0,74.

dollarEl dólar blue bajó $10 y cerró a $1.550 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue bajó $10 tanto para la compra como para la venta. Cerró a $1.530 y $1.550, respectivamente, con una variación negativa del 0,64% y un spread de $20.

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